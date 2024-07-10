Лидер Нью-Йорка готов потерять более 100 миллионов ради чемпионских амбиций команды

Джейлен Брансон может проявить невероятный уровень преданности Никс и их целям.

В ближайшее время Джейлен Брансон может пойти на серьезную жертву в деньгах ради своей команды.

Как сообщает BasketNews со ссылкой на журналиста The Athletic Фреда Катца, этим летом звездный разыгрывающий Никс имеет право на четырехлетнее продление на сумму 156,5 миллиона долларов.

Однако если 27-летний игрок подождет и не подпишет новую сделку этим летом, то затем он сможет получить более выгодный контракт - пятилетнее продление на 269,1 миллиона. Он сможет заработать на 113 миллионов больше, которые будут ему гарантированы.

По информации источника, Брансон всерьез раздумывает над тем, чтобы согласиться на меньшие деньги, что позволит Нью-Йорку в будущем избежать второго потолка налога на роскошь, что даст команде лучшие шансы на завоевание первого с 1973 года чемпионского титула НБА.

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К тому же, сообщается, что баскетболист не раздумывает о смене команды, поэтому он хочет максимально помочь ей в ее целях.

В прошлом сезоне Джейлен Брансон сыграл 77 матчей, в которых набирал в среднем 28,7 очка, 6,7 передачи и 3,6 подбора, что помогло Нью-Йорку занять второе место на Востоке.

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