Юта отказала Голден Стейт в обмене своей главной звезды

"Воины" предлагали выборы в первом раунде драфта и Джаз были близки к тому, чтобы согласиться на трейд.

Судьба звездного форварда Юты Лаури Маркканена снова меняет свое направление.

Как сообщает Bleacher Report со ссылкой на журналиста The Athletic Тони Джонса, Джаз, которые хотели обменять 27-летнего баскетболиста, уже задумались о том, чтобы продлить с ним контракт.

"Некоторые в лиге стали более убеждены в том, что Джаз, изучив торговый рынок Маркканена, планируют пересмотреть условия и продлить с ним контракт, используя сэкономленное место в платежке", - сообщил Джонс.

Его универсальный набор навыков делает его привлекательным для команд, желающих бороться за чемпионство.

Одной из таких команд был Голден Стэйт, который хотел выменять Лаури после потери Клэя Томпсона. "Воины" предлагали Юте драфт-пики первого раунда за Маркканена.

Эти выборы имели определенную степень привлекательности, но их все равно оказалось недостаточно, чтобы убедить Джаз отпустить своего игрока.

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У Маркканена остался один год по контракту с Ютой, по которому за сезон-2024/25 финский игрок заработает 18 миллионов долларов. 6 августа он получит право на продление соглашения.

В прошлом сезоне Маркканен провел 55 матчей, в которых набирал в среднем 23,2 очка, 8,2 подбора и 2,0 передачи.

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