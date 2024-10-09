Опрос генменеджеров НБА: Бостон - фаворит на чемпионство, Гилджес-Александер - MVP

"Кельты" могут стать первой командой с 2018 года, которой удалось защитить статус чемпиона.

НБА провела ежегодный опрос генеральных менеджеров всех тридцати клубов, результаты которого были опубликованы на официальном сайте лиги.

Так, по мнению 83% генменеджеров Бостону удастся защитит статус чемпиона НБА. Стоит отметить, что последней командой, которая смогла защитит титул, был Голден Стэйт (2017, 2018).

На втором месте идет Оклахома с 13%, а третьим оказался финалист прошлого Финала Даллас, получивший 3% голосов.

Интересно, что Бостон и Оклахома также считаются безоговорочными фаворитами на победу в своих конференциях: 97% на победу "кельтов" на Востоке и 80% на победу Тандер на Западе.

Кто станет чемпионом НБА?

Бостон - 83%

Оклахома - 13%

Даллас - 3%

Кто станет MVP сезона-2024/25?

Шай Гилджес-Александер (Оклахома) - 40%

Лука Дончич (Далалс) - 30%

Джоэл Эмбиид (Филадельфия) - 7%

Никола Йокич (Денвер) - 7%

Джейсон Тейтум (Бостон) - 7%

Вокруг какого игрока генменеджер построил бы франшизу?

Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио) - 77%

Шай Гилджес-Александер (Оклахома) - 10%

Никола Йокич (Денвер) - 10%

Лука Дончич (Даллас) - 3%

Какой игрок заставляет тренеров других команд вносить наибольшее количество изменений в игру?

Лука Дончич (Даллас) - 33%

Стеф Карри (Голден Стэйт) - 30%

Никола Йокич (Денвер) - 23%

Кто проведет самый прорывной сезон?

Джейлен Уильямс (Оклахома) - 13%

Эван Мобли (Кливленд) - 10%

Джа Морант (Мемфис) - 10%

Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио) - 10%

Кто является лучшим разыгрывающим в НБА?

Лука Дончич (Даллас) - 37%

Шай Гилджес-Александер (Оклахома) - 30%

Стеф Карри (Голден Стэйт) - 23%

Джейлен Брансон (Нью-Йорк) - 10%

Источник: Getty Images

Кто является лучшим атакующим защитником в НБА?

Энтони Эдвардс (Миннесота) - 33%

Девин Букер (Финикс) - 23%

Шай Гилджес-Александер (Оклахома) - 20%

Стеф Карри (Голден Стэйт) - 10%

Лука Дончич (Даллас) - 7%

Кто является лучшим легким форвардом в НБА?

Джейсон Тейтум (Бостон) - 47%

Лука Дончич (Даллас) - 17%

Кевин Дюрант (Финикс) - 17%

ЛеБрон Джеймс (Лейкерс) - 17%

Джейлен Браун (Бостон) - 3%

Кто является лучшим тяжелым форвардом в НБА?

Яннис Адетокумбо (Милуоки) - 77%

Кевин Дюрант (Финикс) - 7 %

Кто является лучшим центровым в НБА?

Никола Йокич (Денвер) - 87%

Джоэл Эмбиид (Филадельфия) -10%

Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио) - 3%

Какая команда проявила себя лучше всех в это межсезонье?

Оклахома - 37%

Филадельфия - 33%

Нью-Йорк - 20%

Какой новый игрок будет иметь наибольшее влияние?

Пол Джордж (Филадельфия) - 60%

Микал Бриджес (Нью-Йорк) - 13%

Карл-Энтони Таунс (Нью-Йорк) - 13%

Алекс Карузо (Оклахома) - 7%

Кто является самым недооцененным новичком?

Алекс Карузо (Оклахома) - 23%

Кентавиус Колдуэлл-Поуп (Орландо) - 17%

Айзея Хартенштайн (Оклахома) - 13%

Тайс Джонс (Финикс) - 13%

Клэй Томпсон (Даллас) - 10%

Какая команда сделает наибольший прогресс?

Мемфис - 67%

Сан-Антонио - 13%

Филадельфия - 7%

Самый неожиданный переход межсезонья

Карл-Энтони Таунс из Миннесоты в Нью-Йорк - 27%

Пол Джордж из Клипперс в Филадельфию - 23%

ДеМар ДеРозан из Чикаго в Сакраменто - 17%

Источник: Getty Images

Кто выиграет награду лучшего новичка года?

Рид Шеппард (Хьюстон) - 50%

Зак Иди (Мемфис) - 30%

Стефон Касл (Сан-Антонио) - 13%

Лучший иностранец в НБА

Никола Йокич (Денвер) - 87%

Лука Дончич (Даллас) - 10%

Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио) - 3%

Лучший защищающийся игрок в НБА

Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио) - 40%

Бэм Адебайо (Майами) - 10%

Руди Гобер (Миннесота) - 10%

Джру Холидей (Бостон) - 10%

Лучшая защищающаяся команда НБА

Бостон - 57%

Миннесота - 23%

Оклахома - 20%

Лучший тренер в НБА

Эрик Споэльстра (Майами) - 69%

Марк Дэйно (Оклахома) - 17%

Стив Керр (Голден Стэйт) - 7%

Какой игрок в будущем может стать лучшим тренером?

Крис Пол (Сан-Антонио) - 30%

Гарретт Тэмпл (Торонто) - 20%

Майк Конли (Миннесота) - 13%

Самая интересная команда в НБА

Индиана - 37%

Оклахома - 27%

Денвер - 10%

Голден Стэйт - 10%

Бостон - 7%

Команда с лучшим домашним преимуществом

Денвер - 47%

Оклахома - 17%

Бостон - 13%

Нью-Йорк - 13%

Чей уровень успеха сложнее всего предсказать?

Лейкерс - 17%

Хьюстон - 13%

Новый Орлеан - 13%

Финикс - 10%

Источник: Getty Images

Команда с лучшим молодым ядром

Оклахома - 60%

Орландо - 20%

Хьюстон - 10%

Лучший шутер в НБА

Стеф Карри (Голден Стэйт) - 87%

Самый быстрый баскетболист при игре с мячом

Де'Аарон Фокс (Сакраменто) - 52%

Джа Морант (Мемфис) - 38%

Тайриз Мэкси (Филадельфия) - 7%

Кайри Ирвинг (Даллас) - 3%

Лучший баскетболист при игре без мяча

Стеф Карри (Голден Стэйт) - 83%

Луший распасовщик

Никола Йокич (Денвер) - 70%

Лука Дончич (Даллас) - 17%

Тайриз Халибертон (Индиана) - 10%

Джош Гидди (Чикаго) - 3%

Лучший лидер в НБА

Стеф Карри (Голден Стэйт) - 33%

Джейлен Брансон (Нью-Йорк) - 23%

ЛеБрон Джеймс (Лейкерс) - 23%

Самый универсальный игрок в НБА

Яннис Адетокумбо (Милуоки) - 30%

ЛеБрон Джеймс (Лейкерс) - 20%

Кевин Дюрант (Финикс) - 10%

Джейсон Тейтум (Бостон) - 10%

Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио) - 10%

Микал Бриджес (Нью-Йорк) - 7%

Игрок с лучшим баскетбольным IQ

Никола Йокич (Денвер) - 53%

ЛеБрон Джеймс (Лейкерс) - 30%

Какой игрок должен взять на себя бросок, от которого зависит судьба матча?

Стеф Карри (Голден Стэйт) - 40%

Кевин Дюрант (Финикс) - 23%

Лука Дончич (Даллас) - 10%

Напомним, что команды НБА проводят предсезонные матчи. На ISPORT можно ознакомиться с результатами прошедших встреч.

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