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Баскетбол

Опрос генменеджеров НБА: Бостон - фаворит на чемпионство, Гилджес-Александер - MVP

"Кельты" могут стать первой командой с 2018 года, которой удалось защитить статус чемпиона.
Сегодня, 14:25
Джейсон Тейтум / Getty Images
Джейсон Тейтум / Getty Images

НБА провела ежегодный опрос генеральных менеджеров всех тридцати клубов, результаты которого были опубликованы на официальном сайте лиги.

Так, по мнению 83% генменеджеров Бостону удастся защитит статус чемпиона НБА. Стоит отметить, что последней командой, которая смогла защитит титул, был Голден Стэйт (2017, 2018).

На втором месте идет Оклахома с 13%, а третьим оказался финалист прошлого Финала Даллас, получивший 3% голосов.

Интересно, что Бостон и Оклахома также считаются безоговорочными фаворитами на победу в своих конференциях: 97% на победу "кельтов" на Востоке и 80% на победу Тандер на Западе.

Кто станет чемпионом НБА?

  • Бостон - 83%
  • Оклахома - 13%
  • Даллас - 3%

Кто станет MVP сезона-2024/25?

  • Шай Гилджес-Александер (Оклахома) - 40%
  • Лука Дончич (Далалс) - 30%
  • Джоэл Эмбиид (Филадельфия) - 7%
  • Никола Йокич (Денвер) - 7%
  • Джейсон Тейтум (Бостон) - 7%

Вокруг какого игрока генменеджер построил бы франшизу?

  • Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио) - 77%
  • Шай Гилджес-Александер (Оклахома) - 10%
  • Никола Йокич (Денвер) - 10%
  • Лука Дончич (Даллас) - 3%

Какой игрок заставляет тренеров других команд вносить наибольшее количество изменений в игру?

  • Лука Дончич (Даллас) - 33%
  • Стеф Карри (Голден Стэйт) - 30%
  • Никола Йокич (Денвер) - 23%

Кто проведет самый прорывной сезон?

  • Джейлен Уильямс (Оклахома) - 13%
  • Эван Мобли (Кливленд) - 10%
  • Джа Морант (Мемфис) - 10%
  • Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио) - 10%

Кто является лучшим разыгрывающим в НБА?

  • Лука Дончич (Даллас) - 37%
  • Шай Гилджес-Александер (Оклахома) - 30%
  • Стеф Карри (Голден Стэйт) - 23%
  • Джейлен Брансон (Нью-Йорк) - 10%

Источник: Getty Images

Кто является лучшим атакующим защитником в НБА?

  • Энтони Эдвардс (Миннесота) - 33%
  • Девин Букер (Финикс) - 23%
  • Шай Гилджес-Александер (Оклахома) - 20%
  • Стеф Карри (Голден Стэйт) - 10%
  • Лука Дончич (Даллас) - 7%

Кто является лучшим легким форвардом в НБА?

  • Джейсон Тейтум (Бостон) - 47%
  • Лука Дончич (Даллас) - 17%
  • Кевин Дюрант (Финикс) - 17%
  • ЛеБрон Джеймс (Лейкерс) - 17%
  • Джейлен Браун (Бостон) - 3%

Кто является лучшим тяжелым форвардом в НБА?

  • Яннис Адетокумбо (Милуоки) - 77%
  • Кевин Дюрант (Финикс) - 7 %

Кто является лучшим центровым в НБА?

  • Никола Йокич (Денвер) - 87%
  • Джоэл Эмбиид (Филадельфия) -10%
  • Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио) - 3%

Какая команда проявила себя лучше всех в это межсезонье?

  • Оклахома - 37%
  • Филадельфия - 33%
  • Нью-Йорк - 20%

Какой новый игрок будет иметь наибольшее влияние?

  • Пол Джордж (Филадельфия) - 60%
  • Микал Бриджес (Нью-Йорк) - 13%
  • Карл-Энтони Таунс (Нью-Йорк) - 13%
  • Алекс Карузо (Оклахома) - 7%

Кто является самым недооцененным новичком?

  • Алекс Карузо (Оклахома) - 23%
  • Кентавиус Колдуэлл-Поуп (Орландо) - 17%
  • Айзея Хартенштайн (Оклахома) - 13%
  • Тайс Джонс (Финикс) - 13%
  • Клэй Томпсон (Даллас) - 10%

Какая команда сделает наибольший прогресс?

  • Мемфис - 67%
  • Сан-Антонио - 13%
  • Филадельфия - 7%

Самый неожиданный переход межсезонья

  • Карл-Энтони Таунс из Миннесоты в Нью-Йорк - 27%
  • Пол Джордж из Клипперс в Филадельфию - 23%
  • ДеМар ДеРозан из Чикаго в Сакраменто - 17%

Источник: Getty Images

Кто выиграет награду лучшего новичка года?

  • Рид Шеппард (Хьюстон) - 50%
  • Зак Иди (Мемфис) - 30%
  • Стефон Касл (Сан-Антонио) - 13%

Лучший иностранец в НБА

  • Никола Йокич (Денвер) - 87%
  • Лука Дончич (Даллас) - 10%
  • Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио) - 3%

Лучший защищающийся игрок в НБА

  • Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио) - 40%
  • Бэм Адебайо (Майами) - 10%
  • Руди Гобер (Миннесота) - 10%
  • Джру Холидей (Бостон) - 10%

Лучшая защищающаяся команда НБА

  • Бостон - 57%
  • Миннесота - 23%
  • Оклахома - 20%

Лучший тренер в НБА

  • Эрик Споэльстра (Майами) - 69%
  • Марк Дэйно (Оклахома) - 17%
  • Стив Керр (Голден Стэйт) - 7%

Какой игрок в будущем может стать лучшим тренером?

  • Крис Пол (Сан-Антонио) - 30%
  • Гарретт Тэмпл (Торонто) - 20%
  • Майк Конли (Миннесота) - 13%

Самая интересная команда в НБА

  • Индиана - 37%
  • Оклахома - 27%
  • Денвер - 10%
  • Голден Стэйт - 10%
  • Бостон - 7%

Команда с лучшим домашним преимуществом

  • Денвер - 47%
  • Оклахома - 17%
  • Бостон - 13%
  • Нью-Йорк - 13%

Чей уровень успеха сложнее всего предсказать?

  • Лейкерс - 17%
  • Хьюстон - 13%
  • Новый Орлеан - 13%
  • Финикс - 10%

Источник: Getty Images

Команда с лучшим молодым ядром

  • Оклахома - 60%
  • Орландо - 20%
  • Хьюстон - 10%

Лучший шутер в НБА

  • Стеф Карри (Голден Стэйт) - 87%

Самый быстрый баскетболист при игре с мячом

  • Де'Аарон Фокс (Сакраменто) - 52%
  • Джа Морант (Мемфис) - 38%
  • Тайриз Мэкси (Филадельфия) - 7%
  • Кайри Ирвинг (Даллас) - 3%

Лучший баскетболист при игре без мяча

  • Стеф Карри (Голден Стэйт) - 83%

Луший распасовщик

  • Никола Йокич (Денвер) - 70%
  • Лука Дончич (Даллас) - 17%
  • Тайриз Халибертон (Индиана) - 10%
  • Джош Гидди (Чикаго) - 3%

Лучший лидер в НБА

  • Стеф Карри (Голден Стэйт) - 33%
  • Джейлен Брансон (Нью-Йорк) - 23%
  • ЛеБрон Джеймс (Лейкерс) - 23%

Самый универсальный игрок в НБА

  • Яннис Адетокумбо (Милуоки) - 30%
  • ЛеБрон Джеймс (Лейкерс) - 20%
  • Кевин Дюрант (Финикс) - 10%
  • Джейсон Тейтум (Бостон) - 10%
  • Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио) - 10%
  • Микал Бриджес (Нью-Йорк) - 7%

Игрок с лучшим баскетбольным IQ

  • Никола Йокич (Денвер) - 53%
  • ЛеБрон Джеймс (Лейкерс) - 30%

Какой игрок должен взять на себя бросок, от которого зависит судьба матча?

  • Стеф Карри (Голден Стэйт) - 40%
  • Кевин Дюрант (Финикс) - 23%
  • Лука Дончич (Даллас) - 10%

Напомним, что команды НБА проводят предсезонные матчи. На ISPORT можно ознакомиться с результатами прошедших встреч.

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