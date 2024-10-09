Опрос генменеджеров НБА: Бостон - фаворит на чемпионство, Гилджес-Александер - MVP
НБА провела ежегодный опрос генеральных менеджеров всех тридцати клубов, результаты которого были опубликованы на официальном сайте лиги.
Так, по мнению 83% генменеджеров Бостону удастся защитит статус чемпиона НБА. Стоит отметить, что последней командой, которая смогла защитит титул, был Голден Стэйт (2017, 2018).
На втором месте идет Оклахома с 13%, а третьим оказался финалист прошлого Финала Даллас, получивший 3% голосов.
Интересно, что Бостон и Оклахома также считаются безоговорочными фаворитами на победу в своих конференциях: 97% на победу "кельтов" на Востоке и 80% на победу Тандер на Западе.
Кто станет чемпионом НБА?
- Бостон - 83%
- Оклахома - 13%
- Даллас - 3%
Кто станет MVP сезона-2024/25?
- Шай Гилджес-Александер (Оклахома) - 40%
- Лука Дончич (Далалс) - 30%
- Джоэл Эмбиид (Филадельфия) - 7%
- Никола Йокич (Денвер) - 7%
- Джейсон Тейтум (Бостон) - 7%
Вокруг какого игрока генменеджер построил бы франшизу?
- Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио) - 77%
- Шай Гилджес-Александер (Оклахома) - 10%
- Никола Йокич (Денвер) - 10%
- Лука Дончич (Даллас) - 3%
Какой игрок заставляет тренеров других команд вносить наибольшее количество изменений в игру?
- Лука Дончич (Даллас) - 33%
- Стеф Карри (Голден Стэйт) - 30%
- Никола Йокич (Денвер) - 23%
Кто проведет самый прорывной сезон?
- Джейлен Уильямс (Оклахома) - 13%
- Эван Мобли (Кливленд) - 10%
- Джа Морант (Мемфис) - 10%
- Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио) - 10%
Кто является лучшим разыгрывающим в НБА?
- Лука Дончич (Даллас) - 37%
- Шай Гилджес-Александер (Оклахома) - 30%
- Стеф Карри (Голден Стэйт) - 23%
- Джейлен Брансон (Нью-Йорк) - 10%
Кто является лучшим атакующим защитником в НБА?
- Энтони Эдвардс (Миннесота) - 33%
- Девин Букер (Финикс) - 23%
- Шай Гилджес-Александер (Оклахома) - 20%
- Стеф Карри (Голден Стэйт) - 10%
- Лука Дончич (Даллас) - 7%
Кто является лучшим легким форвардом в НБА?
- Джейсон Тейтум (Бостон) - 47%
- Лука Дончич (Даллас) - 17%
- Кевин Дюрант (Финикс) - 17%
- ЛеБрон Джеймс (Лейкерс) - 17%
- Джейлен Браун (Бостон) - 3%
Кто является лучшим тяжелым форвардом в НБА?
- Яннис Адетокумбо (Милуоки) - 77%
- Кевин Дюрант (Финикс) - 7 %
Кто является лучшим центровым в НБА?
- Никола Йокич (Денвер) - 87%
- Джоэл Эмбиид (Филадельфия) -10%
- Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио) - 3%
Какая команда проявила себя лучше всех в это межсезонье?
- Оклахома - 37%
- Филадельфия - 33%
- Нью-Йорк - 20%
Какой новый игрок будет иметь наибольшее влияние?
- Пол Джордж (Филадельфия) - 60%
- Микал Бриджес (Нью-Йорк) - 13%
- Карл-Энтони Таунс (Нью-Йорк) - 13%
- Алекс Карузо (Оклахома) - 7%
Кто является самым недооцененным новичком?
- Алекс Карузо (Оклахома) - 23%
- Кентавиус Колдуэлл-Поуп (Орландо) - 17%
- Айзея Хартенштайн (Оклахома) - 13%
- Тайс Джонс (Финикс) - 13%
- Клэй Томпсон (Даллас) - 10%
Какая команда сделает наибольший прогресс?
- Мемфис - 67%
- Сан-Антонио - 13%
- Филадельфия - 7%
Самый неожиданный переход межсезонья
- Карл-Энтони Таунс из Миннесоты в Нью-Йорк - 27%
- Пол Джордж из Клипперс в Филадельфию - 23%
- ДеМар ДеРозан из Чикаго в Сакраменто - 17%
Кто выиграет награду лучшего новичка года?
- Рид Шеппард (Хьюстон) - 50%
- Зак Иди (Мемфис) - 30%
- Стефон Касл (Сан-Антонио) - 13%
Лучший иностранец в НБА
- Никола Йокич (Денвер) - 87%
- Лука Дончич (Даллас) - 10%
- Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио) - 3%
Лучший защищающийся игрок в НБА
- Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио) - 40%
- Бэм Адебайо (Майами) - 10%
- Руди Гобер (Миннесота) - 10%
- Джру Холидей (Бостон) - 10%
Лучшая защищающаяся команда НБА
- Бостон - 57%
- Миннесота - 23%
- Оклахома - 20%
Лучший тренер в НБА
- Эрик Споэльстра (Майами) - 69%
- Марк Дэйно (Оклахома) - 17%
- Стив Керр (Голден Стэйт) - 7%
Какой игрок в будущем может стать лучшим тренером?
- Крис Пол (Сан-Антонио) - 30%
- Гарретт Тэмпл (Торонто) - 20%
- Майк Конли (Миннесота) - 13%
Самая интересная команда в НБА
- Индиана - 37%
- Оклахома - 27%
- Денвер - 10%
- Голден Стэйт - 10%
- Бостон - 7%
Команда с лучшим домашним преимуществом
- Денвер - 47%
- Оклахома - 17%
- Бостон - 13%
- Нью-Йорк - 13%
Чей уровень успеха сложнее всего предсказать?
- Лейкерс - 17%
- Хьюстон - 13%
- Новый Орлеан - 13%
- Финикс - 10%
Команда с лучшим молодым ядром
- Оклахома - 60%
- Орландо - 20%
- Хьюстон - 10%
Лучший шутер в НБА
- Стеф Карри (Голден Стэйт) - 87%
Самый быстрый баскетболист при игре с мячом
- Де'Аарон Фокс (Сакраменто) - 52%
- Джа Морант (Мемфис) - 38%
- Тайриз Мэкси (Филадельфия) - 7%
- Кайри Ирвинг (Даллас) - 3%
Лучший баскетболист при игре без мяча
- Стеф Карри (Голден Стэйт) - 83%
Луший распасовщик
- Никола Йокич (Денвер) - 70%
- Лука Дончич (Даллас) - 17%
- Тайриз Халибертон (Индиана) - 10%
- Джош Гидди (Чикаго) - 3%
Лучший лидер в НБА
- Стеф Карри (Голден Стэйт) - 33%
- Джейлен Брансон (Нью-Йорк) - 23%
- ЛеБрон Джеймс (Лейкерс) - 23%
Самый универсальный игрок в НБА
- Яннис Адетокумбо (Милуоки) - 30%
- ЛеБрон Джеймс (Лейкерс) - 20%
- Кевин Дюрант (Финикс) - 10%
- Джейсон Тейтум (Бостон) - 10%
- Виктор Вембаньяма (Сан-Антонио) - 10%
- Микал Бриджес (Нью-Йорк) - 7%
Игрок с лучшим баскетбольным IQ
- Никола Йокич (Денвер) - 53%
- ЛеБрон Джеймс (Лейкерс) - 30%
Какой игрок должен взять на себя бросок, от которого зависит судьба матча?
- Стеф Карри (Голден Стэйт) - 40%
- Кевин Дюрант (Финикс) - 23%
- Лука Дончич (Даллас) - 10%
Напомним, что команды НБА проводят предсезонные матчи. На ISPORT можно ознакомиться с результатами прошедших встреч.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!