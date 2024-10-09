НБА. Предсезонные матчи: Атланта и Индиана сыграли без обороны, Клипперс одолели Бруклин

В ночь на среду, 9 октября, в рамках предсезонной подготовки НБА состоялись пять матчей.

Самым ранним противостоянием стала встреча Детройта и Финикса, где 17 очков Кевина Дюранта принесли Санз победу.

Затем Чикаго с лучшим игроком матча в лице Коби Уайта обыграл Кливленд, ЛаМело Болл за 23 минуты набрал 24 очка, а Шарлотт оказался сильнее Майами.

Атланта и Индиана словно и не завершали предыдущий сезон, забыв про оборону - команды набрали в сумме 261 очко. А Клипперс без Кавая Леонарда справились с Бруклином, у которого вернулся Бен Симмонс.

Детройт - Финикс 97:105 (29:36, 17:17, 20:31, 31:21)

Детройт: Дюрен (17 + 5 подборов), Айви (16 + 5 передач), Холланд (10), Стюарт (9 + 5 подборов), Фонтеккио (8), Бизли (7), МакКой (5), Дженкинс (4 + 5 подборов), Эвбуомван (4), Каннингем (3 + 8 передач), Мур (3), Рид (3), Сассер (3), Хардуэй (3 + 5 подборов), Стивенс (2).

Финикс: Дюрант (21), Бил (12 + 6 подборов), О'Нил (11), Букер (10), Данн (10), Гиллеспи (9), Джонс (7 + 7 передач), Игодаро (6 + 7 подборов), Пламли (5), Моррис (4 + 5 передач), Окоги (4), Камински (3), Бол (2), Вашингтон (1), Бриджес (0), Диакате (0), Ли (0).

Кливленд - Чикаго 112:116 (31:24, 36:30, 18:34, 27:28)

Кливленд: Мобли (19 + 6 подборов), Гарленд (13 + 5 передач), Митчелл (12), ЛеВерт (11 + 6 подборов), Ньянг (8 + 5 подборов), Тайсон (8 + 7 подборов), Аллен (7 + 6 подборов), Тор (7 + 5 подборов), Меррилл (6), Уэйд (5), Джером (5), Траверс (4), Бернар (2), Портер (2 + 5 передач), Томпсон (2 + 6 подборов), Окоро (1), Струс (0).

Чикаго: Уайт (21), Вучевич (12 + 10 подборов), Бузелис (12 + 5 подборов), Гидди (11 + 7 подборов), Смит (11 + 10 подборов), Филлипс (11 + 5 подборов), Досунму (10), ЛаВин (7), Терри (6), Хортон-Такер (6), Дуарте (5 + 5 подборов), Уильямс (4), Стюард (0), Битим (0), Саного (0).

Шарлотт - Майами 111:108 (29:28, 29:34, 31:19, 22:27)

Шарлотт: Болл (24 + 6 подборов), Салон (15 + 8 подборов), Бриджес (14 + 9 подборов), Манн (14), Карри (9), Миллер (7), Джонсон (5), Ричардс (5 + 6 подборов), Симпсон (5), Вашингтон (5), Диабате (4 + 10 подборов), Джеффрис (2), Браун (2), Грин (0), Джайлс (0), Мицич (0).

Майами: Адебайо (13 + 6 подборов), Уэйр (13 + 5 подборов), Батлер (11), Ларссон (10), Йович (9), Беркс (8), Дэниэлс (8 + 9 подборов), Розье (7), Джонсон (6), Брайант (5 + 7 подборов), Кристофер (5 + 5 передач), Смит (5), Робинсон (4), Лав (2), Стивенс (2), Хасмит (0).

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Атланта - Индиана 131:130 (35:31, 23:32, 41:35, 32:32)

Атланта: Джонсон (19 + 10 подборов), Рисаше (18), Янг (17 + 6 передач), Дэниэлс (14), Капела (11 + 9 подборов), Нэнс (11), Бафкин (9), Родди (8), Крейчи (7 + 6 передач), Мэтьюс (6), Хантер (4), Ланди (3), Барлоу (2), Гуйе (2), Уоллес (0).

Индиана: Сиакам (15), Джексон (13), Свидер (12 + 6 подборов), Топпин (11), МакКоннелл (10), Нембхардт (10), Уайзмен (8), Уокер (8), Матурин (8), Халибертон (8), Шеппард (7), Фримэн (6), Ньютон (6), Браун (5), Несмит (3), Джонсон (0).

Клипперс - Бруклин 115:106 (35:18, 20:39, 28:19, 32:30)

Клипперс: Харден (14), Джонс (13 + 5 подборов), Миллер (13), Уильямс (10 + 6 подборов + 7 передач), Мэнн (10), Пауэлл (10), Портер (9), Дарлинг (8), Коффи (7), Зубац (6), Данн (5), Браун (4 + 5 подборов + 5 передач), Джонс (3), Кристи (3), Батюм (0).

Бруклин: Джонсон (14 + 6 подборов), Томас (12), Мартин (11), Уильямс (10), Финни-Смит (10), Шредер (10 + 5 передач), Милтон (9), Уилсон (7), Джонсон (5), Мартин (5), Бэйли (4), Уайтхед (3), Клауни (3), Симмонс (2), Си Куй (1).

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