Майами переименует арену в честь президента клуба

Майами Хит увековечат имя президента организации Пэта Райли, переименовав домашнюю площадку команды, сообщает ESPN.

По информации источника, церемония состоится в ночь на 24 октября, когда Майами примет Орландо в первом матче сезона.

С этого момента Хит будут выступать на Площадке имени Пэта Райли в Касея Центре (Pat Riley Court at Kaseya Center).

Франшиза решила пойти на такой шаг, так как сезон-2024/25 станет для 79-летнего президента уже 30-м в составе Хит.

From now on we'll be playing on “Pat Riley Court at Kaseya Center” 🏀



We’ll be dedicating our court and honoring Pat on Opening Night as he goes into his 30th season. Be in the building - https://t.co/VgDac1hpEc pic.twitter.com/tRJBj5WnC7