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Баскетбол

Майами Хит открыли статую Дуэйна Уэйда, которая не похожа на своего героя

У фанатов есть вопросы к тому, кто утвердил такое изображение легенды франшизы.
Сегодня, 18:46
Статуя Дуэйна Уэйда / Getty Images
Статуя Дуэйна Уэйда / Getty Images

Минувшей ночью в Майами, штат Флорида, возле Касея Центра, домашней арены Майами Хит состоялась торжественная церемония открытия статуи легенды клуба Дуэйна Уэйда, сообщает официальный сайт НБА.

Церемония состоялась спустя восемь месяцев после того, как президент Хит Пэт Райли объявил о плане увековечить наследие "Флэша".

Бронзовая статуя сопровождается стеной с перечнем карьерных достижений Уэйда и установлена у входа на арену. Она изображает празднование Дуэйна "Это мой дом" после того, как в 2009 году он забросил баззер битер в игре с Чикаго Буллз.

Однако церемония имела и негативные эмоции. Дело в том, что многие остались недовольны лицом статуи, которое вовсе не напоминает лицо Уэйда.

Некоторые сравнили статую с актером Лоуренсом Фишберном, актером Джимоном Хонсу, тренером Вашингтон Коммандерс Кеном Нортоном-младшим, бывшим защитником НФЛ Энеасом Уильямсом и губернатором Мэриленда Уэсом Муром.

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В 2020 году Уэйд станет пятым игроком в истории Хит, чей номер был выведен из обращения после Алонзо Моурнинга, Шакила О'Нила, Криса Боша и Тима Хардуэя.

К тому же, никто в истории клуба не имеет на своем счету больше игр (948), минут (32 912), очков (21 556), передач (5310), реализованных бросков с игры (8 385), перехватов (1492) и 40-очковых матчей, чем Дуэйн Уэйд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дуэйн Уэйд Майами Хит

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