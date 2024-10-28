Майами Хит открыли статую Дуэйна Уэйда, которая не похожа на своего героя

У фанатов есть вопросы к тому, кто утвердил такое изображение легенды франшизы.

Минувшей ночью в Майами, штат Флорида, возле Касея Центра, домашней арены Майами Хит состоялась торжественная церемония открытия статуи легенды клуба Дуэйна Уэйда, сообщает официальный сайт НБА.

Церемония состоялась спустя восемь месяцев после того, как президент Хит Пэт Райли объявил о плане увековечить наследие "Флэша".

Бронзовая статуя сопровождается стеной с перечнем карьерных достижений Уэйда и установлена у входа на арену. Она изображает празднование Дуэйна "Это мой дом" после того, как в 2009 году он забросил баззер битер в игре с Чикаго Буллз.

More permanent than the 🔑 under the mat pic.twitter.com/Z6rPHKPNaa — Miami HEAT (@MiamiHEAT) October 27, 2024

A very special and unprecedented moment in Miami HEAT history.



Watch @DwyaneWade's full speech from his statue unveil. pic.twitter.com/r9VEBcK6nD — Miami HEAT (@MiamiHEAT) October 28, 2024

Однако церемония имела и негативные эмоции. Дело в том, что многие остались недовольны лицом статуи, которое вовсе не напоминает лицо Уэйда.

Некоторые сравнили статую с актером Лоуренсом Фишберном, актером Джимоном Хонсу, тренером Вашингтон Коммандерс Кеном Нортоном-младшим, бывшим защитником НФЛ Энеасом Уильямсом и губернатором Мэриленда Уэсом Муром.

Miami Heat did Dwyane Wade dirty pic.twitter.com/ZRIPoNhxFA — Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) October 27, 2024

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В 2020 году Уэйд станет пятым игроком в истории Хит, чей номер был выведен из обращения после Алонзо Моурнинга, Шакила О'Нила, Криса Боша и Тима Хардуэя.

К тому же, никто в истории клуба не имеет на своем счету больше игр (948), минут (32 912), очков (21 556), передач (5310), реализованных бросков с игры (8 385), перехватов (1492) и 40-очковых матчей, чем Дуэйн Уэйд.

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