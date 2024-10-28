В Реале заявили, что церемонии Золотой мяч больше не существует для клуба

Руководство Реала недовольно результатами Золотого мяча-2024. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в клубе считают несправедливым, что главный приз получит не вингер команды Винисиус Жуниор.

Боссы Реала приняли решение, что награды больше не существует для клуба.

Отметим, что теперь главным претендентом является полузащитник Манчестер Сити и сборной Испании Родри.

Ранее Кроос назвал победителя Золотого мяча-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!