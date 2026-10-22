Ла Лига-2026/27, анонс 10-го тура: Первое Эль-Класико сезона, Атлетико сыграет с Депортиво.

В Ла Лиге в эти выходные пройдёт один из важнейших матчей всего сезона. Впервые в этом сезоне Барселона, которую пока сумел остановить только ПСЖ, сыграет против мадридского Реала.

Кроме того, Атлетико встретится с Депортиво, который лучше всех среди новичков элиты проявляет себя.

Представляем превью матчей испанской Ла Лиги

Алавес — Малага

23 октября | 22:00 | Эстадио Мендисорроса, Витория-Гастейс

Следующий тур откроется матчем в пятницу.

Алавес, хорошо начавший сезон, не сумел удержать темп набора очков и в последних 5 матчах не одержал ни одной победы.

Малага может стать для Алавеса тем соперником, с которым они наконец-то победят, ведь она идёт на последнем месте и не одержала ни одной победы.

Эксперты BETKING считают Алавес фаворитом с ощутимым преимуществом. Коэффициент на успех хозяев составил 1.73, а на гостей — 5.00. Ничья же оценивается коэффициентом 3.75.

Райо Вальекано — Эльче

24 октября | 15:00 | Эстадио де Вальекас, Мадрид

Финалист прошлой Лиги конференций после смены главного тренера лишь постепенно приходит в себя.

Сейчас Райо Вальекано занимает 14 место с учётом матча в запасе против Атлетика.

У Эльче дела хуже. Они идут на 18 месте и лишь недавно одержали первую победу в сезоне, однако в последних 3 матчах они ни разу не проиграли.

Эксперты BETKING рассчитывают на голы от обеих команд в этом матче. Коэффициент на это – 1.76.

Расинг — Эспаньол

24 октября | 17:15 | Эстадио Эль Сардинеро, Сантандер

В следующем матче субботнего игрового дня состоится матч между двумя аутсайдерами.

Расинг и Эспаньол находятся на 17-м и 16-м местах соответственно, имея одинаковое количество очков.

В то же время Расинг гораздо хуже играет в обороне. Они пропустили 25 голов, а Эспаньол лишь 12.

Эксперты BETKING, однако, считают, что от Эспаньола не стоит ожидать большого количества голов. Коэффициент на индивидуальный тотал меньше 1.5 – 1.62.

Валенсия — Вильярреал

24 октября | 19:30 | Месталья, Валенсия

После смены главного тренера Валенсия набрала два очка в двух поединках. Пока рано говорить о серьёзных изменениях, чему поспособствовало назначение Хавьера Агирре, но хотя бы минимальная тенденция к позитиву есть.

Одна из ничьих была против Атлетика, который является соседом Вильярреала по турнирной таблице, поэтому есть основания полагать, что в этом матче у “летучих мышей” также будет возможность набрать очки.

На линии BETKING считают шансы команд на победу примерно одинаковыми. На победу Валенсии предлагается коэффициент 3.25, а на победу Вильярреала — 2.14. Ничья оценивается в 3.50.

Атлетико — Депортиво

24 октября | 22:00 | Метрополитано, Мадрид

Источник: Getty Images

Атлетико не достаётся много похвалы из-за невероятных выступлений Барселоны, которая как раз и возглавляет турнирную таблицу, затмевая успехи “матрасников”, но подопечные Диего Симеоне действительно отлично выступают в чемпионате.

Столичный коллектив идёт на второй позиции и должен довольно легко одержать победу в этом матче.

Депортиво хорошо начало сезон, но хороший старт не стал для них фундаментом для построения чего-то большего. В последних 5 матчах у новичка лиги ни одной победы.

Эксперты BETKING считают, что в этом матче стоит ожидать гол Джонатана Дэвида. Коэффициент на это событие - 1.90.

Атлетик — Хетафе

25 октября | 15:00 | Эстадио Сан-Мамес, Бильбао

Атлетик находится непривычно низко в турнирной таблице. Коллектив Эдина Терзича, казалось бы, начал приходить в себя, но 3 ничьи подряд и поражение в последнем туре серьёзно влияют на их положение.

Хетафе же, продолжая верить в свой стиль, который делает их непростым соперником для любой команды, смог одержать хотя бы одну победу, но находится в турнирной таблице ниже.

На линии BETKING считают явными фаворитами басков и дают коэффициент 1.61 на их победу. Успех гостей оценивается в 5.33, а ничья — 4.00.

Сельта — Бетис

25 октября | 17:15 | Эстадио Балаидос, Виго

Сельта в последних 5 поединках отлично выступает. Ни одного поражения для команды Клаудио Хиральдеса, и это позволяет им быть в середине турнирной таблицы.

Бетис отлично начал сезон, нацеливаясь на попадание в Лигу чемпионов второй раз подряд. Сейчас они идут как раз на 4-м месте, которое позволяет выполнить эту цель.

Несмотря на топовую форму гостей, эксперты BETKING считают их лишь небольшим фаворитом. Победа Сельты получила коэффициент 2.71, Бетиса — 2.45, а ничья — 3.50.

Сосьедад — Леванте

25 октября | 19:30 | Аноэта, Сан-Себастьян

Леванте в последних матчах набрало хорошую форму, в частности, неожиданно уверенно одолело Атлетик, поэтому перед матчем с другими басками будет в хорошем настроении.

Поспособствовать ещё одной довольно неожиданной победе валенсийцев может борьба Сосьедада на два фронта, ведь команда устаёт играть ещё и в Лиге Европы.

Хотя, не скажешь, что это им мешает, ведь в последних 5 матчах у “бело-синих” лишь одно поражение.

На линии BETKING ожидают гола от легенды сан-себастьянцев Микеля Ойарсабаля. На это коэффициент – 2.05.

Барселона — Реал

25 октября | 22:00 | Камп Ноу, Барселона

А вот и центральный матч тура — Эль-Класико.

Каталонцы уже имеют заметное преимущество в шесть очков над принципиальным соперником и сейчас выглядят одной из сильнейших команд Европы, даже несмотря на поражение в матче с ПСЖ, который выглядел значительно лучше “сине-гранатовых”.

Но есть сомнения, что поражение в Лиге чемпионов отрицательно повлияет на результат матча с Реалом, скорее, наоборот, после поединка с ПСЖ подопечные Ханси Флика будут ещё более мотивированы показать положительный результат.

На внутренней арене, к тому же, Барселона выглядит непобедимой, а Реалу приходится выкладываться на 100% даже в матчах, которые могли бы быть для них “лёгкой прогулкой”.

Также напомним, что Реал сыграет без Винисиуса, который получил дисквалификацию на 4 матча за удаление против Вильярреала.

У Барселоны самой серьёзной кадровой потерей, наверное, является Жюль Кунде.

Эксперты BETKING уверены, что обе команды забьют. Коэффициент на это – 1.26.

Севилья — Осасуна

26 октября | 22:00 | Эстадио Рамон Санчес Писхуан, Севилья

Десятый тур будет закрыт матчем между Севильей и Осасуной.

“Нервионцы” после серьёзной трансферной кампании, похоже, вернутся на позиции, которые были им более свойственны на протяжении начала прошлого и конца позапрошлого века, по крайней мере, сейчас они занимают 6 место, которое позволит играть в еврокубках.

Осасуна находится неподалёку, идя на 10-й позиции, но стоит отметить, что большая часть их очков была набрана в первых турах. Сейчас результаты памплонцев не выглядят обнадёживающими.

Эксперты BETKING считают фаворитом хозяев и предлагают коэффициент на их победу 1.93, а шансы гостей оценивают в 4.00. Ничья же получила коэффициент 3.40.

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