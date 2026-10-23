Штутгарт подписал украинскую волейболистку после тяжелой травмы игрока основы

29-летняя Виктория Мостицкая призвана усилить команду после серьезных кадровых потерь на этой позиции.

О переходе Мостицкой сообщил немецкий клуб.

Главной причиной подписания стала тяжелая травма Анны Кульберг. В матче немецкой Бундеслиги против Шварц-Вайс Эрфурт бельгийская волейболистка получила разрыв крестообразной связки и мениска, из-за чего надолго выбыла из строя.

Кроме того, Штутгарту некоторое время не сможет помочь Луиза ван Клеве.

Главный тренер команды Константин Биттер отметил, что Мостицкая обладает значительным международным опытом и знакома с разными чемпионатами. По его словам, украинка способна добавить команде уверенности у сетки и помочь в ближайших матчах.

Рост Мостицкой составляет 187 см. За карьеру она выступала в чемпионатах Украины, Чехии, Польши, Румынии и Азербайджана.

Последним клубом украинки был азербайджанский Муров Аз Терминал, за который она выступала в сезоне-2025/26.

Ближайший матч Альянц МТВ Штутгарт проведет в субботу против ФФБ Зуль.

Напомним, что мужская сборная Украины по волейболу квалифицировалась на чемпионат мира 2027 года.

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