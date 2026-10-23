Штутгарт подписал украинскую волейболистку после тяжелой травмы игрока основы
О переходе Мостицкой сообщил немецкий клуб.
Главной причиной подписания стала тяжелая травма Анны Кульберг. В матче немецкой Бундеслиги против Шварц-Вайс Эрфурт бельгийская волейболистка получила разрыв крестообразной связки и мениска, из-за чего надолго выбыла из строя.
Кроме того, Штутгарту некоторое время не сможет помочь Луиза ван Клеве.
Главный тренер команды Константин Биттер отметил, что Мостицкая обладает значительным международным опытом и знакома с разными чемпионатами. По его словам, украинка способна добавить команде уверенности у сетки и помочь в ближайших матчах.
Рост Мостицкой составляет 187 см. За карьеру она выступала в чемпионатах Украины, Чехии, Польши, Румынии и Азербайджана.
Последним клубом украинки был азербайджанский Муров Аз Терминал, за который она выступала в сезоне-2025/26.
Ближайший матч Альянц МТВ Штутгарт проведет в субботу против ФФБ Зуль.
Напомним, что мужская сборная Украины по волейболу квалифицировалась на чемпионат мира 2027 года.
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