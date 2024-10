Кроос назвал победителя Золотого мяча-2024

​В понедельник, 28 октября, состоится церемония вручения Золотого мяча-2024.

Бывший футболист сборной Германии Тони Кроос высказался о главной индивидуальной награде.

"Родри выиграет Золотой мяч. Я никогда не видел важности этих индивидуальных наград в футболе, им нет места".

