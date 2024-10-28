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Кроос назвал победителя Золотого мяча-2024

Немец раскритиковал приз лучшему игроку сезона.
Сегодня, 20:52
Тони Кроос / Getty Images
Тони Кроос / Getty Images

​В понедельник, 28 октября, состоится церемония вручения Золотого мяча-2024.

Бывший футболист сборной Германии Тони Кроос высказался о главной индивидуальной награде.

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"Родри выиграет Золотой мяч. Я никогда не видел важности этих индивидуальных наград в футболе, им нет места".

Отметим, что Лунин претендует на трофей имени Льва Яшина.

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