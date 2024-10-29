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Родри - первый испанец с 1960 года, ставший обладателем Золотого мяча

Очень долго Испания ждала, когда ее представитель снова станет лучшим в мире.
Сегодня, 00:09
Родри / Getty Images
Родри / Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Испании Родри стал обладателем Золотого мяча-2024.

В борьбе за главную индивидуальную награду в футболе 28-летний хавбек обошел трио из Реала в лице Дани Карвахаля, Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора.

Испания будет долго отмечать это событие, так как Родри стал первым испанцем за последние 64 года, которому удалось выиграть Золотой мяч.

До него последним испанским обладателем награды был легендарный полузащитник Барселоны Луис Суарес Мирамонтес. Он был признан лучшим игроком в 1960 году.

Стоит также отметить, что первым Золотой мяч среди испанцев выиграл Альфредо Ди Стефано (1957, 1959). И хотя он аргентинец, свои награды он завоевал будучи гражданином Испании.

Напомним, что украинский голкипер Реала Андрей Лунин претендовал на трофей имени Льва Яшина.

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