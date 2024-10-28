Лунин претендует на трофей имени Льва Яшина

Украинец стал одним из лучших вратарей прошлого сезона.

В понедельник, 28 октября, состоится 68-я церемония вручения самой престижной индивидуальной награды в футболе - Золотого мяча от журнала France Football.

Во время мероприятия также будет награжден лучший вратарь сезона - трофей Льва Яшина.

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Украинский вратарь Андрей Лунин был также номинирован на награду.

Список номинантов: Диогу Кошта (Порту), Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Грегор Кобель (Боруссия Дортмунд), Андрей Лунин (Реал), Майк Маньян (Милан), Гиорги Мамардашвили (Валенсия), Эмилиано Мартинес (Астон) Атлетик Бильбао), Янн Зоммер (Интер), Ронвен Уильямс (Мамелолди Сандаунз).

Лунин в сезоне-2023/24 провел 35 матчей, в которых 13 раз сохранил ворота "сухими". Вместе с командой он выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

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