Сегодня состоится вручение Золотого мяча-2024

В понедельник, 28 октября, состоится 68-я церемония вручения самой престижной индивидуальной награды в футболе - Золотого мяча от журнала France Football.

Мероприятие, в ходе которого будут награждены лучшие в футбольном мире в 2024 году, пройдет в театре Шатле в Париже. Ведущими церемонии станут экс-футболист Дидье Дрогба и журналистка Сэнди Гериберт.

Когда состоится вручение Золотого мяча-2024

Начало прибытия участников и гостей мероприятия и их проход по красной дорожке запланировано на 20:15 по киевскому времени. Сама торжественная церемония награждения лучших начнется в 21:45 по Киеву.

Где смотреть церемонию вручения Золотого мяча-2024

В Украине церемонию вручения Золотого мяча-2024 покажет Setanta Sports. Прямая трансляция мероприятия будет доступна для просмотра на телеканале Setanta Sports, а также на платформе setantasports.com и на YouTube-канале Setanta Sports.

Начало трансляции запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Кто претендует на Золотой мяч-2024

Золотого мяча-2024 будет удостоен лучший футболист по итогам прошлого спортивного сезона, а не календарного года. Победителя среди мужчин выбирает жюри из 100 международных журналистов: по одному от каждой страны, входящей в топ-100 рейтинга ФИФА. Каждый из голосующих определяет десятку лучших в порядке убывания с баллами для каждой позиции: 15 баллов за первое место, 12 за второе, затем 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 и 1 балл.

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Ранее в начале сентября журнал France Football огласил список из 30 претендентов на Золотой мяч-2024. Впервые с 2003 года среди номинантов не оказалось обоих лидером по количеству этих наград Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Также примечательно, что впервые с 2006 года, со времен обладателя Золотого мяча-2004 Андрея Шевченко, в список претендентов на приз попал украинский футболист - нападающий Артем Довбик.

Претенденты на Золотой мяч-2024

Джуд Беллингем (Реал)

Рубен Диаш (Манчестер Сити)

Фил Фоден (Манчестер Сити)

Федерико Вальверде (Реал)

Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)

Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

Нико Уильямс (Атлетик)

Гранит Джака (Байер)

Артем Довбик (Днепр-1/Жирона/Рома)

Тони Кроос (Реал)

Винисиус Жуниор (Реал)

Дани Ольмо (РБ Лейпциг/Барселона)

Флориан Вирц (Байер)

Мартин Эдегор (Арсенал)

Матс Хуммельс (Боруссия Дортмунд/Рома)

Родри (Манчестер Сити)

Харри Кейн (Бавария)

Деклан Райс (Арсенал)

Витинья (ПСЖ)

Коул Палмер (Челси)

Дани Карвахаль (Реал)

Ламин Ямаль (Барселона)

Букайо Сака (Арсенал)

Хакан Чалханоглу (Интер)

Вильям Салиба (Арсенал)

Килиан Мбаппе (Реал)

Лаутаро Мартинес (Интер)

Адемола Лукман (Аталанта)

Антонио Рюдигер (Реал)

Алехандро Гримальдо (Байер)

Отметим, что на отдельную награду лучшему вратарю претендует голкипер сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин.

Церемония вручения Золотого мяча-2024: другие номинации

В ходе церемонии вручения Золотого мяча-2024, кроме награды лучшему футболисту среди мужчин, также будут розданы призы и в других номинациях.

Женский Золотой мяч (лучшая футболистка)

(лучшая футболистка) Трофей Копа (лучший молодой игрок до 21 года)

(лучший молодой игрок до 21 года) Трофей Яшина (лучший вратарь)

(лучший вратарь) Трофей Герда Мюллера (лучший бомбардир)

(лучший бомбардир) Трофей Сократеса (за вклад в социальное развитие футбола)

(за вклад в социальное развитие футбола) Лучший мужской клуб

Лучший женский клуб

Лучший тренер в мужском футболе

Лучший тренер в женском футболе

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Кто фаворит на Золотой мяч-2024

Главным претендентом на получение Золотого мяча-2024 является вингер мадридского Реала и сборной Бразилии Винисиус Жуниор. Его основным конкурентом считается полузащитник Манчестер Сити и сборной Испании Родри. Также в число их конкурентов входят Джуд Беллингем и Дани Карвахаль.

Стоит отметить, что в конце сентября авторитетное испанское издание Marca сообщило, кто получит Золотой мяч в 2024 году. По информации источника, обладателем самой престижной индивидуальной награды станет именно Винисиус Жуниор.

Напомним, что действующими обладателями Золотых мячей, которые они получили в 2023 году, в мужском и женском футболе являются Лионель Месси и Айтана Бонмати.

Ранее украинские журналисты также провели голосование, определив, своего обладателя Золотого мяча-2024.

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