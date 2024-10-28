iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сегодня состоится вручение Золотого мяча-2024

28 октября станет известен обладатель главной индивидуальной награды в футболе.
Сегодня, 13:50
Церемония вручения Золотого мяча-2024 состоится 28 октября / Getty Images
Церемония вручения Золотого мяча-2024 состоится 28 октября / Getty Images

В понедельник, 28 октября, состоится 68-я церемония вручения самой престижной индивидуальной награды в футболе - Золотого мяча от журнала France Football.

Мероприятие, в ходе которого будут награждены лучшие в футбольном мире в 2024 году, пройдет в театре Шатле в Париже. Ведущими церемонии станут экс-футболист Дидье Дрогба и журналистка Сэнди Гериберт.

Когда состоится вручение Золотого мяча-2024

Начало прибытия участников и гостей мероприятия и их проход по красной дорожке запланировано на 20:15 по киевскому времени. Сама торжественная церемония награждения лучших начнется в 21:45 по Киеву.

Где смотреть церемонию вручения Золотого мяча-2024

В Украине церемонию вручения Золотого мяча-2024 покажет Setanta Sports. Прямая трансляция мероприятия будет доступна для просмотра на телеканале Setanta Sports, а также на платформе setantasports.com и на YouTube-канале Setanta Sports.

Начало трансляции запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Кто претендует на Золотой мяч-2024

Золотого мяча-2024 будет удостоен лучший футболист по итогам прошлого спортивного сезона, а не календарного года. Победителя среди мужчин выбирает жюри из 100 международных журналистов: по одному от каждой страны, входящей в топ-100 рейтинга ФИФА. Каждый из голосующих определяет десятку лучших в порядке убывания с баллами для каждой позиции: 15 баллов за первое место, 12 за второе, затем 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 и 1 балл.

Читай также: Беллингем - обладатель Золотого мяча по версии ISPORT

Ранее в начале сентября журнал France Football огласил список из 30 претендентов на Золотой мяч-2024. Впервые с 2003 года среди номинантов не оказалось обоих лидером по количеству этих наград Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Также примечательно, что впервые с 2006 года, со времен обладателя Золотого мяча-2004 Андрея Шевченко, в список претендентов на приз попал украинский футболист - нападающий Артем Довбик.

Претенденты на Золотой мяч-2024

  • Джуд Беллингем (Реал)
  • Рубен Диаш (Манчестер Сити)
  • Фил Фоден (Манчестер Сити)
  • Федерико Вальверде (Реал)
  • Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
  • Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • Нико Уильямс (Атлетик)
  • Гранит Джака (Байер)
  • Артем Довбик (Днепр-1/Жирона/Рома)
  • Тони Кроос (Реал)
  • Винисиус Жуниор (Реал)
  • Дани Ольмо (РБ Лейпциг/Барселона)
  • Флориан Вирц (Байер)
  • Мартин Эдегор (Арсенал)
  • Матс Хуммельс (Боруссия Дортмунд/Рома)
  • Родри (Манчестер Сити)
  • Харри Кейн (Бавария)
  • Деклан Райс (Арсенал)
  • Витинья (ПСЖ)
  • Коул Палмер (Челси)
  • Дани Карвахаль (Реал)
  • Ламин Ямаль (Барселона)
  • Букайо Сака (Арсенал)
  • Хакан Чалханоглу (Интер)
  • Вильям Салиба (Арсенал)
  • Килиан Мбаппе (Реал)
  • Лаутаро Мартинес (Интер)
  • Адемола Лукман (Аталанта)
  • Антонио Рюдигер (Реал)
  • Алехандро Гримальдо (Байер)

Отметим, что на отдельную награду лучшему вратарю претендует голкипер сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин.

Церемония вручения Золотого мяча-2024: другие номинации

В ходе церемонии вручения Золотого мяча-2024, кроме награды лучшему футболисту среди мужчин, также будут розданы призы и в других номинациях.

  • Женский Золотой мяч (лучшая футболистка)
  • Трофей Копа (лучший молодой игрок до 21 года)
  • Трофей Яшина (лучший вратарь)
  • Трофей Герда Мюллера (лучший бомбардир)
  • Трофей Сократеса (за вклад в социальное развитие футбола)
  • Лучший мужской клуб
  • Лучший женский клуб
  • Лучший тренер в мужском футболе
  • Лучший тренер в женском футболе

Читай также: Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус явный фаворит, Родри и Беллингем имеют небольшие шансы

Кто фаворит на Золотой мяч-2024

Главным претендентом на получение Золотого мяча-2024 является вингер мадридского Реала и сборной Бразилии Винисиус Жуниор. Его основным конкурентом считается полузащитник Манчестер Сити и сборной Испании Родри. Также в число их конкурентов входят Джуд Беллингем и Дани Карвахаль.

Стоит отметить, что в конце сентября авторитетное испанское издание Marca сообщило, кто получит Золотой мяч в 2024 году. По информации источника, обладателем самой престижной индивидуальной награды станет именно Винисиус Жуниор.

Напомним, что действующими обладателями Золотых мячей, которые они получили в 2023 году, в мужском и женском футболе являются Лионель Месси и Айтана Бонмати.

Ранее украинские журналисты также провели голосование, определив, своего обладателя Золотого мяча-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Золотой мяч

Статьи по теме

Ни один представитель Реала не посетит церемонию вручения Золотого Мяча-2024 Ни один представитель Реала не посетит церемонию вручения Золотого Мяча-2024
"Я хочу стать первым": Александер-Арнольд рассказал о своей главной цели в карьере "Я хочу стать первым": Александер-Арнольд рассказал о своей главной цели в карьере
"Он - кумир и герой": Неймар хочет, чтобы Винисиус выиграл Золотой мяч-2024 "Он - кумир и герой": Неймар хочет, чтобы Винисиус выиграл Золотой мяч-2024
Анчелотти поддержал одного из своих подопечных в борьбе за Золотой Мяч-2024 Анчелотти поддержал одного из своих подопечных в борьбе за Золотой Мяч-2024
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: падения Цуренко, Стародубцевой, Калининой, прогресс Олейниковой и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, украинцы вне топ-300, провал Усру
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа17:04
Ни один представитель Реала не посетит церемонию вручения Золотого Мяча-2024
Бокс17:00
Промоутер Фьюри назвал слабое место Усика
НБА16:37
Баскетболист клуба НБА разбил автомобиль, врезавшись в жилой дом
Европа15:55
В окружении Винисиуса Жуниора растет уверенность, что он не получит Золотой Мяч-2024 - журналист
Теннис15:42
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, украинцы вне топ-300, провал Усру
Теннис15:16
Рейтинг WTA: падения Цуренко, Стародубцевой, Калининой, прогресс Олейниковой и Ястремской
Бокс15:10
Тренер Фьюри признался, как тот воспринял поражение от Усика
Европа14:59
Телеведущий, взявший скандальное интервью у Роналду, высказался об увольнении тен Гага
Украина14:28
Президент Динамо рассказал, почему Шапаренко пропустил матч с Шахтером
Европа13:59
Манчестер Юнайтед официально уволил тен Хага
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK