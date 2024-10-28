Сегодня состоится вручение Золотого мяча-2024
В понедельник, 28 октября, состоится 68-я церемония вручения самой престижной индивидуальной награды в футболе - Золотого мяча от журнала France Football.
Мероприятие, в ходе которого будут награждены лучшие в футбольном мире в 2024 году, пройдет в театре Шатле в Париже. Ведущими церемонии станут экс-футболист Дидье Дрогба и журналистка Сэнди Гериберт.
Когда состоится вручение Золотого мяча-2024
Начало прибытия участников и гостей мероприятия и их проход по красной дорожке запланировано на 20:15 по киевскому времени. Сама торжественная церемония награждения лучших начнется в 21:45 по Киеву.
Где смотреть церемонию вручения Золотого мяча-2024
В Украине церемонию вручения Золотого мяча-2024 покажет Setanta Sports. Прямая трансляция мероприятия будет доступна для просмотра на телеканале Setanta Sports, а также на платформе setantasports.com и на YouTube-канале Setanta Sports.
Начало трансляции запланировано на 20:00 по киевскому времени.
Кто претендует на Золотой мяч-2024
Золотого мяча-2024 будет удостоен лучший футболист по итогам прошлого спортивного сезона, а не календарного года. Победителя среди мужчин выбирает жюри из 100 международных журналистов: по одному от каждой страны, входящей в топ-100 рейтинга ФИФА. Каждый из голосующих определяет десятку лучших в порядке убывания с баллами для каждой позиции: 15 баллов за первое место, 12 за второе, затем 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 и 1 балл.
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Ранее в начале сентября журнал France Football огласил список из 30 претендентов на Золотой мяч-2024. Впервые с 2003 года среди номинантов не оказалось обоих лидером по количеству этих наград Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Также примечательно, что впервые с 2006 года, со времен обладателя Золотого мяча-2004 Андрея Шевченко, в список претендентов на приз попал украинский футболист - нападающий Артем Довбик.
Претенденты на Золотой мяч-2024
- Джуд Беллингем (Реал)
- Рубен Диаш (Манчестер Сити)
- Фил Фоден (Манчестер Сити)
- Федерико Вальверде (Реал)
- Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- Нико Уильямс (Атлетик)
- Гранит Джака (Байер)
- Артем Довбик (Днепр-1/Жирона/Рома)
- Тони Кроос (Реал)
- Винисиус Жуниор (Реал)
- Дани Ольмо (РБ Лейпциг/Барселона)
- Флориан Вирц (Байер)
- Мартин Эдегор (Арсенал)
- Матс Хуммельс (Боруссия Дортмунд/Рома)
- Родри (Манчестер Сити)
- Харри Кейн (Бавария)
- Деклан Райс (Арсенал)
- Витинья (ПСЖ)
- Коул Палмер (Челси)
- Дани Карвахаль (Реал)
- Ламин Ямаль (Барселона)
- Букайо Сака (Арсенал)
- Хакан Чалханоглу (Интер)
- Вильям Салиба (Арсенал)
- Килиан Мбаппе (Реал)
- Лаутаро Мартинес (Интер)
- Адемола Лукман (Аталанта)
- Антонио Рюдигер (Реал)
- Алехандро Гримальдо (Байер)
Отметим, что на отдельную награду лучшему вратарю претендует голкипер сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин.
Церемония вручения Золотого мяча-2024: другие номинации
В ходе церемонии вручения Золотого мяча-2024, кроме награды лучшему футболисту среди мужчин, также будут розданы призы и в других номинациях.
- Женский Золотой мяч (лучшая футболистка)
- Трофей Копа (лучший молодой игрок до 21 года)
- Трофей Яшина (лучший вратарь)
- Трофей Герда Мюллера (лучший бомбардир)
- Трофей Сократеса (за вклад в социальное развитие футбола)
- Лучший мужской клуб
- Лучший женский клуб
- Лучший тренер в мужском футболе
- Лучший тренер в женском футболе
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Кто фаворит на Золотой мяч-2024
Главным претендентом на получение Золотого мяча-2024 является вингер мадридского Реала и сборной Бразилии Винисиус Жуниор. Его основным конкурентом считается полузащитник Манчестер Сити и сборной Испании Родри. Также в число их конкурентов входят Джуд Беллингем и Дани Карвахаль.
Стоит отметить, что в конце сентября авторитетное испанское издание Marca сообщило, кто получит Золотой мяч в 2024 году. По информации источника, обладателем самой престижной индивидуальной награды станет именно Винисиус Жуниор.
Напомним, что действующими обладателями Золотых мячей, которые они получили в 2023 году, в мужском и женском футболе являются Лионель Месси и Айтана Бонмати.
Ранее украинские журналисты также провели голосование, определив, своего обладателя Золотого мяча-2024.
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