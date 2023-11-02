Голосование за Золотой мяч-2024: кто должен получить награду?

Начиная с ноября ISPORT будет вести некий рейтинг игроков, наиболее заслуживших получить Золотой мяч по итогам этого сезона.

Как и во время голосования, каждый из респондентов предоставит свои пять игроков, распределенные с первого по пятое место. За первую строчку футболист получает 5 баллов, за вторую – 4, за третью – 3 и так далее.

В итоге, после двух с половиной месяцев сезона-2023/24, лидером является английский полузащитник мадридского Реала Джуд Беллингем, который проводит просто прекрасный старт кампании.

Результаты голосования за Золотой мяч-2024

По состоянию на 2 ноября 2023 года

Участие в голосовании принимали шесть журналистов, то есть максимальный балл, который мог заработать тот или иной футболист, равнялся 30. У Беллингема 29, что составляет почти 97% возможного максимума. А вот так собственно голосовали редакторы.

Дмитрий Данец

В моем выборе сразу три новичка своих команд – Беллингем, Кейн и Мэддисон. Футболисты так легко влились в составы своих клубов, что разрывают уже с первых игр.

Конечно, следует отметить топовую форму Голанда и Гирасси. Именно они возглавляют гонку бомбардиров на своих чемпионатах.

Василий Медвидь

В моем выборе новичков своих команд всего два, хотя Мэддисон находится где-то рядом, но по-моему Джеймс не является безусловно единственным лидером даже в своей команде, не говоря уже о том, чтобы претендовать на Золотой Мяч.

Многих удивит именно Серу Гирасси на первом месте в моей пятерке сейчас. Попробую это объяснить. Как и многие другие болельщики, я люблю футбол за эмоции, которые он дарит, за какие-то неожиданные результаты и за истории невероятных взлетов типа Джейми Варди и чемпионского Лестера.

Что-то похожее как раз и демонстрирует сейчас гвинеец и Штутгарт, правда, в составе "швабов" сложно найти своих Канте и Мареза, да и на чемпионство они вряд ли замахнутся, но если команда, которая по итогам прошлого сезона осталась в Бундеслиге только благодаря победе у переходных матчах удастся совершить скачок в зону Лиги чемпионов, а Серу после выздоровления от травмы сохранит свою безумную форму, то, как минимум в топ-5 он обязан быть.

На втором месте у меня сейчас Джуд Беллингем, но, вероятно, в итоге англичанин все же поднимется на первое за счет более стабильных выступлений, ведь у него для этого больше предпосылок.

Игорь Мищук

После эпохи Месси – Роналду, очевидно, многие ожидали времен противостояния Мбаппе – Голанд, однако, как оказалось, конкуренцию им готовы составить и другие достойные кандидаты. Тем лучше, ведь теперь борьба за главную индивидуальную награду будет более непредсказуемой и интересной.

Так и получилось, что первые два места пока можно отдать двум игрокам, которые летом сменили клубы и без раскачки начали демонстрировать свой уровень. Беллингем ярко ворвался в нынешний сезон в Реале, удивив голевыми успехами. Кейн же в Баварии получил команду, где теперь может рассчитывать не только на бомбардирские, но и трофейные достижения.

Голанд мог забрать Золотой мяч и в 2023 году после требла и с феноменальной результативностью, но Месси выиграл чемпионат мира. Впрочем, дальнейшая максимальная производительность норвежца не вызывает особых сомнений, а слабым местом в контексте СМ для него сборная.

Мбаппе сейчас лидер ПСЖ и продолжает демонстрировать стабильно высокий уровень. Но достаточно ли этого? Может, именно этот клуб и этот чемпионат являются проблемой? Лаутаро результативно приступил к этому сезону, Интер лидирует в чемпионате, а сам аргентинец с солидным отрывом возглавляет список лучших бомбардиров.

Андрей Безуглый

С пятеркой лучших игроков начала этого сезона было достаточно просто определиться. С 5 по 3 место я поставлю лучших (или почти лучших) бомбардиров своих чемпионатов – Мохаммеда Салаха, Лаутаро Мартинеса и Серу Гирасси.

А вот на второй позиции совершенно неожиданно хочется поставить Оливье Жиру. Француз в свои 37 лет является сейчас вторым лучшим бомбардиром чемпионата Италии, а также успел попасть в команду недели в качестве голкипера. Когда еще будет отмечать заслуги Оливье, как ни сейчас.

А первое место, без сомнения, занимает Джуд Беллингем, громко ворвавшийся на Сантьяго Бернабеу, и уже ставший одним из главных претендентов на ЗМ-2024.

Василий Войтюк

О Беллингеме уже многое написали мои коллеги. Объясню остальное. Гарри Кейн в новом чемпионате начал без раскачки и забивает голы из любых положений и дистанций. Джеймс Мэддисон перебрался в Тоттенхэм и после этого: а) "шпоры" играют прекрасно; б) Мэддисон играет прекрасно. Если лондонцы смогут выиграть АПЛ, то почему бы англичанину не побороться за ЗМ?

Эрлинг Голанд провел несколько невнятных матчей на старте сезона, но на самом деле он продолжает забивать и доминировать. А вот на последнее место у меня было море соискателей. Это и супер-бомбардиры Лаутаро Мартинес и Сэру Гирасси, и можно было бы отметить Килиана Мбаппе.

Но я остановился на Криштиану Роналду, который в свои 38 лет проводит отличный старт сезона в Саудовской Аравии. Многие говорят, что СМ часто дают более "распиаренным" игрокам, то почему бы не упомянуть КР7, а что, если это в последний раз?

Александр Пузик (Football.ua)

100% Джуд Беллингем – самая яркая персона в футболе на данный момент. Невероятная статистика в чемпионате и Лиге чемпионов. Гений.

Большие шансы на Золотой мяч теперь и у Гарри Кейна, как минимум у Баварии выиграть эту награду будет гораздо проще, чем у Тоттенгема. Также хотелось бы отметить Антуана Гризманна, начавшего этот сезон очень сильно и держащего Атлетико в группе лидеров Ла Лиги.

На ISPORT можно узнать, как прошла вся церемония Золотого мяча 2023, которая традиционно прошла в Париже, а во время нее было вручено много разнообразных наград.

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