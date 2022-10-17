Золотой мяч-2022: результаты церемонии
ISPORT представляет все результаты награждения Золотого мяча 2022 года.
Золотой мяч-2022 (мужчины) - итоговая таблица
|№
|Игрок
|Очки
|Антонио Рюдигер (Реал, Германия);
|Бернарду Силва (Манчестер Сити, Португалия);
|Верджил ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды);
|Винисиус Жуниор (Реал, Бразилия);
|Гарри Кейн (Тоттенхэм, Англия);
|Дарвин Нуньес (Ливерпуль, Уругвай);
|Душан Влахович (Ювентус, Сербия);
|Жоау Канселу (Манчестер Сити, Португалия);
|Йозуа Киммих (Бавария, Германия);
|Каземиро (Реал, Бразилия);
|Карим Бензема (Реал, Франция);
|Кевин Де Брейне (Манчестер Сити, Бельгия);
|Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция);
|Кристофер Нкунку (Лейпциг, Франция);
|Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед, Португалия);
|Луис Диас (Ливерпуль, Колумбия);
|Лука Модрич (Реал, Хорватия);
|Майк Меньян (Милан, Франция);
|Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет);
|Рафаэл Леау (Милан, Португалия);
|Рияд Марез (Манчестер Сити, Алжир);
|Роберт Левандовски (Барселона, Польша);
|Садио Мане (Бавария, Сенегал);
|Себастьен Алле (Боруссия Дортмунд, Кот-д’Ивуар);
|Сон Хын Мин (Тоттенхэм, Южная Корея);
|Тибо Куртуа (Реал, Бельгия);
|Трент Александр-Арнольд (Ливерпуль, Англия);
|Фабиньо (Ливерпуль, Бразилия);
|Фил Фоден (Манчестер Сити, Англия);
|Эрлин Холанд (Манчестер Сити, Норвегия).