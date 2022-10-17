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Золотой мяч-2022: результаты церемонии

ISPORT представляет все результаты награждения Золотого мяча 2022 года.
Сегодня, 12:27
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Золотой мяч-2022 (мужчины) - итоговая таблица

Игрок Очки
  Антонио Рюдигер (Реал, Германия);  
  Бернарду Силва (Манчестер Сити, Португалия);  
  Верджил ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды);  
  Винисиус Жуниор (Реал, Бразилия);  
  Гарри Кейн (Тоттенхэм, Англия);  
  Дарвин Нуньес (Ливерпуль, Уругвай);  
  Душан Влахович (Ювентус, Сербия);  
  Жоау Канселу (Манчестер Сити, Португалия);  
  Йозуа Киммих (Бавария, Германия);  
  Каземиро (Реал, Бразилия);  
  Карим Бензема (Реал, Франция);  
  Кевин Де Брейне (Манчестер Сити, Бельгия);  
  Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция);  
  Кристофер Нкунку (Лейпциг, Франция);  
  Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед, Португалия);  
  Луис Диас (Ливерпуль, Колумбия);  
  Лука Модрич (Реал, Хорватия);  
  Майк Меньян (Милан, Франция);  
  Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет);  
  Рафаэл Леау (Милан, Португалия);  
  Рияд Марез (Манчестер Сити, Алжир);  
  Роберт Левандовски (Барселона, Польша);  
  Садио Мане (Бавария, Сенегал);  
  Себастьен Алле (Боруссия Дортмунд, Кот-д’Ивуар);  
  Сон Хын Мин (Тоттенхэм, Южная Корея);  
  Тибо Куртуа (Реал, Бельгия);  
  Трент Александр-Арнольд (Ливерпуль, Англия);  
  Фабиньо (Ливерпуль, Бразилия);  
  Фил Фоден (Манчестер Сити, Англия);  
  Эрлин Холанд (Манчестер Сити, Норвегия).  

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