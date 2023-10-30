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Золотой мяч 2023: онлайн-трансляция

Сегодня состоится вручени главной индивидуальной награды в футболе.
Сегодня, 10:38
Золотой мяч / France Football
Золотой мяч / France Football

В понедельник, 30 октября, состоится церемония вручения главной фунтбольной индивидуальной награды Золотой мяч.

В этом году мероприятие состоится в Париже в театре Шатле. Сам ивент начнется около 18:00, однако вручение главных наград состоится несколько позже.

Напомним, что кроме приза лучшему игроку года, также будут вручены женский Золотой мяч, приз лучшему молодому игроку и лучшему голкиперу.

Смотреть онлайн-трансляцию церемонии вручения Золотого мяча

В Украине посмотреть церемонию вручения Золотого мяча можно будет на Youtube-канале Футбол 2.0. Также трансляция будет доступна на нашем сайте.

С прогнозом букмекеров на обладателя Золотого мяча-2023 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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