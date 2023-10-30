Айтана Бонмати - обладательница женского Золотого мяча-2023

В театре Шатле в Париже (Франция) состоялась церемония вручения самой известной индивидуальной награды в футбольном мире - Золотого мяча.

Обладательницей главного трофея у женщин стала испанская футболиста Айтана Бонмати.

Полузащитница сборной Испании и Барселоны получила свой первый Золотой мяч в карьере.

В 2023 году девушка выиграла Лигу чемпионов и чемпионат мира, проходивший на полях Австралии и Новой Зеландии.

Напомним, на нашем сайте доступны полные результаты церемонии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!