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Айтана Бонмати - обладательница женского Золотого мяча-2023

Девушка впервые выиграла главный индивидуальный приз.
Вчера, 23:06
Айтана Бонмати / Instagram
Айтана Бонмати / Instagram

В театре Шатле в Париже (Франция) состоялась церемония вручения самой известной индивидуальной награды в футбольном мире - Золотого мяча.

Обладательницей главного трофея у женщин стала испанская футболиста Айтана Бонмати.

Полузащитница сборной Испании и Барселоны получила свой первый Золотой мяч в карьере.

В 2023 году девушка выиграла Лигу чемпионов и чемпионат мира, проходивший на полях Австралии и Новой Зеландии.

Напомним, на нашем сайте доступны полные результаты церемонии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Золотой мяч

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