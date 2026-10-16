"Я даже в 47 лет могу забить, а вы — нет!”: Антоненко пошутил над игроками Оболони

Главный тренер киевской Оболони Александр Антоненко с юмором отреагировал на напоминание о своем голе в 47 лет.

После победы над Вересом со счетом 2:0 в матче девятого тура УПЛ тренер рассказал в эфире УПЛ ТВ, насколько важным был этот результат для команды.

"Мы очень ждали этой победы. Все понимали, насколько она нужна — ребятам, всей команде — для положительного толчка и уверенности. Мы всегда работаем на результат, но где-то получается, а где-то нет", — отметил Антоненко.

По словам специалиста, дополнительную мотивацию футболистам придала игра на домашнем стадионе. Он также поблагодарил соперника за борьбу, подчеркнув, что в этот день Оболонь больше заслужила три очка.

Отдельно тренер прокомментировал свой гол в матче любительской лиги, в котором он помог киевскому ЦСКА одолеть АФК Патриот со счетом 3:2. Антоненко забил победный мяч на 79-й минуте.

"Ребята тоже видели этот гол. Подкалывали меня немного. Я им говорю: “Я даже в 47 лет могу забить, а вы — нет!” Это хороший позитив для ребят, такие вещи разряжают атмосферу", — рассказал тренер.

Победа над Вересом стала для Оболони первой в нынешнем сезоне УПЛ. Киевляне также прервали восьмиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате.

Напомним, Шахтер обошел европейских грандов по необычному показателю.

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