Оболонь объявила имя нового наставника команды

Киевская оболонь официально объявила о назначении Сергея Шищенко на должность главного тренера команды. Об этом пишет клубная пресс-служба "пивоваров".

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Следует отметить, что детали соглашения между специалистом и клубом не разглашаются. Шишченко сменил у руля Оболони Валерия Иващенко, работавшего в структуре киевской команды с 2014 года.

Последним местом работы специалиста было житомирское Полесье, которое он в сезоне 2023/24 вывел в квалификацию Лиги конференций.

Напомним, в нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги Оболонь набрала всего один зачетный пункт в 5 матчах и занимает последнюю строчку чемпионата.

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