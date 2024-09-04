Оболонь объявила об увольнении Иващенко с поста главного тренера

Валерий Иващенко покинул пост главного тренера Оболони, о чем было объявлено на официальном сайте клуба.

Киевский коллектив принял решение прекратить сотрудничество с 43-летним наставником.

"ФК Оболонь оголошує про припинення дії контракту з головним тренером Валерієм Іващенком. ФК Оболонь дякує Валерію Іващенку за виконану роботу, професіоналізм, відданість та досягнення команди. Бажаємо успіхів у подальшій кар’єрі, нових перемог і великих звершень!", - йдеться у заяві "пивоварів".

Читай также: Довбик номинирован на Золотой мяч 2024 года

Иващенко всю свою тренерскую карьеру провел в Оболони, которую возглавил летом 2021 года.

Причиной расставания стали неудовлетворительные результаты команды на старте сезона-2024/25: после пяти туров УПЛ киевляне занимают последнее место в таблице, заработав одно очко.

По информации источников, следующим тренером Оболони может стать Сергей Шищенко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!