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Оболонь объявила об увольнении Иващенко с поста главного тренера

Столичный клуб остался без наставника.
Вчера, 23:57
Валерий Иващенко / ФК Оболонь
Валерий Иващенко / ФК Оболонь

Валерий Иващенко покинул пост главного тренера Оболони, о чем было объявлено на официальном сайте клуба.

Киевский коллектив принял решение прекратить сотрудничество с 43-летним наставником.

"ФК Оболонь оголошує про припинення дії контракту з головним тренером Валерієм Іващенком. ФК Оболонь дякує Валерію Іващенку за виконану роботу, професіоналізм, відданість та досягнення команди. Бажаємо успіхів у подальшій кар’єрі, нових перемог і великих звершень!", - йдеться у заяві "пивоварів".

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Иващенко всю свою тренерскую карьеру провел в Оболони, которую возглавил летом 2021 года.

Причиной расставания стали неудовлетворительные результаты команды на старте сезона-2024/25: после пяти туров УПЛ киевляне занимают последнее место в таблице, заработав одно очко.

По информации источников, следующим тренером Оболони может стать Сергей Шищенко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Валерий Иващенко Оболонь

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