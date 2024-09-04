Довбик номинирован на Золотой мяч 2024 года

Нападающий сборной Украины Артем Довбик впервые в карьере получил номинацию на награду Золотой мяч – лучшему футболисту мира.

Форвард Ромы в прошлом году играл за Днепр-1 и Жирону, с последней смог выйти в Лигу чемпионов и стать лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

Напомним, что действующим обладателем Золотого мяча является Лионель Месси.

Довбик – не единственный украинец, получивший номинацию на индивидуальную награду от France Football. Андрей Лунин является претендентом на награду лучшему голкиперу года.

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