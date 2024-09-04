Лунин - среди претендентов на трофей Яшина
За звание лучшего голкипера сезона украинец будет бороться с девятью коллегами по цеху.
Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин был номинирован на ежегодную награду имени Льва Яшина.
Трофей будет вручаться лучшему вратарю сезона-2023/24 французским изданием France Football во время церемонии награждения Золотого мяча.
Вместе с 25-летним украинцем на награду претендуют еще девять голкиперов:
- Андрей Лунин (Реал)
- Диогу Кошта (Порту)
- Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)
- Грегор Кобель (Боруссия Дортмунд)
- Майк Меньян (Милан)
- Гиорги Мамардашвили (Валенсия)
- Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
- Унаи Симон (Атлетик)
- Янн Зоммер (Интер)
- Ронвен Уильямс (Мамелоди Сандаунс)
1️⃣/2️⃣ #ballondor pic.twitter.com/5YQbmsfsqu— Ballon d'Or (@ballondor) September 4, 2024
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Церемония вручения Золотого мяча и других наград состоится 28 октября. Это будет третий раз подряд, когда награды будут вручаться за успехи в течение сезона, а не календарного года.
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