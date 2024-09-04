Лунин - среди претендентов на трофей Яшина

За звание лучшего голкипера сезона украинец будет бороться с девятью коллегами по цеху.

Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин был номинирован на ежегодную награду имени Льва Яшина.

Трофей будет вручаться лучшему вратарю сезона-2023/24 французским изданием France Football во время церемонии награждения Золотого мяча.

Вместе с 25-летним украинцем на награду претендуют еще девять голкиперов:

Андрей Лунин (Реал)

Диогу Кошта (Порту)

Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)

Грегор Кобель (Боруссия Дортмунд)

Майк Меньян (Милан)

Гиорги Мамардашвили (Валенсия)

Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)

Унаи Симон (Атлетик)

Янн Зоммер (Интер)

Ронвен Уильямс (Мамелоди Сандаунс)

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Церемония вручения Золотого мяча и других наград состоится 28 октября. Это будет третий раз подряд, когда награды будут вручаться за успехи в течение сезона, а не календарного года.

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