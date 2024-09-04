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Лунин - среди претендентов на трофей Яшина

За звание лучшего голкипера сезона украинец будет бороться с девятью коллегами по цеху.
Сегодня, 20:08
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин был номинирован на ежегодную награду имени Льва Яшина.

Трофей будет вручаться лучшему вратарю сезона-2023/24 французским изданием France Football во время церемонии награждения Золотого мяча.

Вместе с 25-летним украинцем на награду претендуют еще девять голкиперов:

  • Андрей Лунин (Реал)
  • Диогу Кошта (Порту)
  • Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)
  • Грегор Кобель (Боруссия Дортмунд)
  • Майк Меньян (Милан)
  • Гиорги Мамардашвили (Валенсия)
  • Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
  • Унаи Симон (Атлетик)
  • Янн Зоммер (Интер)
  • Ронвен Уильямс (Мамелоди Сандаунс)

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Церемония вручения Золотого мяча и других наград состоится 28 октября. Это будет третий раз подряд, когда награды будут вручаться за успехи в течение сезона, а не календарного года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

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