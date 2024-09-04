Лидер Динамо мог перебраться в АПЛ перед стартом сезона: известно, кто помешал трансферу
Перед стартом нового сезона в топ-лигах Европы основной голкипер киевского Динамо мог покинуть "бело-синих", перебравшись в АПЛ. Об этом пишет Sport.ua.
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По данным сайта, английский Саутгемптон проявлял интерес к вратарю сборной Украины. Георгий был в шорт-листе "святых", но руководство клуба решили подписать Аарона Ремсдейла.
Как сообщает источник, Динамо готово рассмотреть предложение о продаже своего основного вратаря, если оно поступит от клубов из ведущих европейских чемпионатов.
Напомним, в нынешнем сезоне Бущан является основным голкипером "бело-синих". Киевляне не смогли пробиться в основной раунд Лиги чемпионов, проиграв Зальцбург. В УПЛ киевляне выиграли три матча из трех.
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