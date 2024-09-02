Суркис назвал количество очков, которое нужно для выхода Динамо в плей-офф Лиги Европы

Президент Динамо Игорь Суркис поделился ожиданиями от выступления команды в Лиге Европы.

По словам функционера, команды должна попасть в плей-офф турнира.

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"Я так понимаю, что 14-15 баллов – дают прямую путевку в 1/8 финала, в первую восьмерку.

Потому что играют равные команды друг с другом, а очков 9-10 – дают шанс играть в плей-офф".

Ранее Суркис оценил соперников Динамо в Лиге Европы.

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