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Суркис назвал количество очков, которое нужно для выхода Динамо в плей-офф Лиги Европы

Глава клуба разобрал шансы команды в основном раунде турнира.
Сегодня, 17:42
Динамо Киев / ФК Динамо Киев
Динамо Киев / ФК Динамо Киев

Президент Динамо Игорь Суркис поделился ожиданиями от выступления команды в Лиге Европы.

По словам функционера, команды должна попасть в плей-офф турнира.

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"Я так понимаю, что 14-15 баллов – дают прямую путевку в 1/8 финала, в первую восьмерку. 

Потому что играют равные команды друг с другом, а очков 9-10 – дают шанс играть в плей-офф".

Ранее Суркис оценил соперников Динамо в Лиге Европы.

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