Суркис оценил соперников Динамо в Лиге Европы

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

По словам функционера, команде Александра Шовковского попались серьезные соперники.

Читай также: Суркис рассказал, где Динамо будет играть матчи Лиги Европы

"Как мне такой формат еврокубков? Я пока что не могу его оценить. Посмотрим, как будет.

По составу соперники мало чем уступают Лиге чемпионов? Там есть и Лацио, Рома – это команды, которые могут играть в Лиге чемпионов. И Галатасарай – чемпион своей страны. Поэтому эти матчи покажут, на что мы способны, какие позиции нам еще нужно усиливать".

Ранее Суркис назвал главную цель Динамо на сезон.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!