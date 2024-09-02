Суркис оценил соперников Динамо в Лиге Европы
Глава киевского клуба отреагировал на новый формат турнира.
Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы.
По словам функционера, команде Александра Шовковского попались серьезные соперники.
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"Как мне такой формат еврокубков? Я пока что не могу его оценить. Посмотрим, как будет.
По составу соперники мало чем уступают Лиге чемпионов? Там есть и Лацио, Рома – это команды, которые могут играть в Лиге чемпионов. И Галатасарай – чемпион своей страны. Поэтому эти матчи покажут, на что мы способны, какие позиции нам еще нужно усиливать".
Ранее Суркис назвал главную цель Динамо на сезон.
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Источник: ФК Динамо Киев