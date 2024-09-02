Суркис назвал главную цель Динамо на сезон

Президент Динамо Киев Игорь Суркис высказался о задачах команды на текущий сезон.

По словам функционера, он надеется, что киевляне смогут выиграть чемпионат Украины.

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"Старт Шахтера? Мы должны прежде всего смотреть на себя. В матче с ЛНЗ мы могли при таком преимуществе потерять зачетные баллы.

Должны выигрывать свои домашние и выездные матчи, чтобы достичь цели, к которой мы все стремимся – и болельщики, и футболисты, и тренеры, и я, как президент клуба – вернуть золотые медали в Киев, а самое главное – достойно выступить в Лиге Европы", - сказал Суркис для ПРОФУТБОЛ Digital.

Ранее Суркис рассказал, где Динамо будет играть матчи Лиги Европы.

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