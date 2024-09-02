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Суркис рассказал, где Динамо будет играть матчи Лиги Европы

Киевляне будут проводить условно домашние матчи в Гамбурге.
Сегодня, 12:44
Динамо / FC Dynamo Kyiv
Динамо / FC Dynamo Kyiv

Президент киевского Динамо Игорь Суркис рассказал, на какой арене «бело-синие» будут играть матчи Лиги Европы.

По словам функционера, столичный клуб будет проводить поединки евроукбка на Фолькшпаркштадионе в Гамбурге.

"Через каждые 2-3 дня мы должны возвращаться. Нам придется выезжать на матч с Реал Сосьедад, ехать в Гамбург, где мы будем играть. Это очень тяжело для ребят.

Но они профессионалы, они должны восстанавливаться, должна быть ротация состава. Задачи, которые стоят перед командой, их никто не отменял", - сказал Суркис в комментарии Профутбол Digital.

Напомним, ранее сообщалось, что Динамо опубликовало расписание матчей Лиги Европы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы динамо Игорь Суркис

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