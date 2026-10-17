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Полесье - Динамо: как букмекеры оценивают шансы команд?

Совместно с BETKING, стратегическим партнером УПЛ, предлагаем рассмотреть варианты ставок на матч чемпионата Украины.
Вчера, 20:38       Автор: Василий Медвидь
FC Dynamo Kyiv
FC Dynamo Kyiv

В воскресенье, 18 октября, житомирское Полесье встретится с киевским Динамо.

В таблице команды разделяют три очка, однако они занимают соседние строчки. Полесье – второе, Динамо – третье.

18.10, 13:00 | Полесье – Динамо

Эксперты BETKING считают житомирский клуб фаворитом с ощутимым преимуществом. Коэффициент на победу Полесья – 2.33, на ничью – 3.25, а на победу Динамо – 3.20.

Полесье неизменно забивает первым в последних 13 домашних матчах подряд. Коэффициент на то, что первый гол в матче забьют житомиряне, – 1.81.

В последних 5 матчах Динамо Киев хотя бы одна из команд не забивала. Коэффициент на то, что обе команды не забьют в этом матче, – 2.05, а на то, что серия прервётся, – 1.72.

В последних 12 матчах с участием Полесья в первом тайме был забит как минимум один гол. Коэффициент на тотал больше 0.5 за первые 45 минут – 1.37, на отсутствие голов – 2.90.

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