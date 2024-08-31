Ребров назвал наиболее опасных соперников Динамо в Лиге Европы

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мнением по поводу соперников киевского Динамо в Лиге Европы.

По словам специалиста, будет интересно посмотреть на игру киевлян в еврокубковом турнире против сильных команд.

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"Могло быть и лучше, но могло быть и хуже. Знаете, учитывая то, что изменили формат розыгрыша Лиги Европы и еврокубков в целом, то точно будет интересно наблюдать за каждой игрой Динамо в этом турнире. Мне нравится, что сейчас больше соперников, восемь, а не три, как было раньше.

Если же говорить о наиболее опасных, неудобных команд для Динамо, то, скорее всего – это Рома и Лацио. Но и Реал Сосьедад, вы правы, крепкая команда. Да, команда из Сан-Себастьяна не финишировала в тройке призеров Ла Лиги, но выглядела в течение прошлого сезона очень достойно. В прошлом сезоне они до 1/8 финала Лиги чемпионов дошли.

Ференцварош – команда очень непростая? Конечно. Очень непростая команда. Именно вчера смотрел, как они одолели боснийскую Борац Баню-Луку. Да, тяжело они преодолели финальную квалификацию, но там немало качественных футболистов сейчас собралось. А вообще же, явных фаворитов в группе Динамо я не вижу. Да, на бумаге, это Рома и Лацио, но придет время и увидим, что они покажут на поле", – сказал Ребров в интервью Українському футболу.

Ранее Ребров назвал проблему Довбика в Роме.

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