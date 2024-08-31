Ребров назвал проблему Довбика в Роме

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров оценил адаптацию Артема Довбика в Роме.

По словам специалиста, у итальянской команды значительно отличается стиль игры, чем был у Жироны.

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"Довбику нужно время. Понимаете, когда он был в Жироне, команда играла на него, а в Роме – нет. Было огромное количество фланговых передач конкретно на Артема. Если проанализировать, то большинство своих голов в Испании он забил из пределов вратарской.

Игроки Ромы пока так не играют, не грузят на Довбика. Хотя у него в первых двух поединках было два неплохих голевых момента, мог забивать, но попал в перекладину. Я верю, что и Рома, как я уже говорил, и Довбик лично, от игры к игре будут прибавлять.

Не хватает Цыганкова? Возможно. Цыганков действительно очень много помогал Довбику в Жироне, активно ассистировал на него. Да давайте не забывать и о Савио, из передач которого Артем забил не один и не два гола. Сейчас Довбику нужно время, чтобы адаптироваться к Серии А, новой команде, своим новым партнерам", - сказал Ребров в интервью Українському футболу.

Ранее сообщалось, что Де Росси подрался с одноклубником Довбика.

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