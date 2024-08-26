Дибала рассказал, почему отказался от контракта с саудовским клубом

Нападающий Ромы Пауло Дибала рассказал, почему не принял предпложение Аль-Кадиссии.

Напомним, накануне аргентинец отказался от 75-миллионного контракта с саудовским клубом, чем немало удивил окружающих.

Сам Пауло объяснил это тем, что прислушался к мнению своей семьи и друзей, а также он хочет попытаться вернуться в сборную.

"Все смотрят только на деньги, но я учитывал много других факторов при принятии решения. Повлияли и моя семья, особенно моя жена, город, команда, желание вернуться в национальную сборную: мне 30 лет, я чувствую себя хорошо, хотя слышу много критики из-за травм.

Я стараюсь работать на максимум и правильно восстанавливаться, чтобы быть в лучшей форме. Было много факторов, но все говорят только о деньгах: когда видишь такие суммы, не могу отрицать, что задумываешься об этом. Но, взвесив все, я принял решение остаться в Роме", - цитирует Дибалу Альфредо Педулла.

Ранее также Мбаппе прокомментировал дебютный матч на Бернабеу.

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