Звездный конкурент Довбика остается в Роме – футболист отклонил предложение из Саудовской Аравии

Пауло Дибала передумал переходить в клуб из Саудовской Аравии.

Аргентинский нападающий римской Ромы Пауло Дибала принял решение остаться в составе своей команды. Об этом сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

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По данным информатора, аргентинец отклонил предложение аравийской «Аль-Кадисии», предлагавшей ему контракт на 3 года на общую сумму в 75 миллионов евро.

Ди Марцио ранее писал, что Дыбала принял такое предложение, но теперь отмечает, что нападающий решил остаться из-за любви болельщиков и приверженности команде.

Напомним, в прошлом сезоне Пауло провел 39 игр, забил 16 голов и отдал 10 ассистов.

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