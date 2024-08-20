Супруга Довбика показала, как дочь следила за дебютом украинца в составе Ромы
Нападающий провел свой первый матч после ухода из Жироны.
В рамках первого тура чемпионата Италии Рома сыграла вничью с Кальяри (0:0).
В составе римской команды впервые сыграл украинец Артем Довбика.
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Возлюбленная форварда Юлия поделился милым видео того, как его дочь Кира наблюдала за дебютом отца с экрана телевизора.
Отметим, что Артем перебрался в итальянский клуб летом текущего года - он был куплен у Жирону.
Ранее тренер Ромы оценил дебют Довбика.
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