Жена Судакова: Если бы Георгий поехал на Олимпиаду - победили бы, 100%

Елизавета не сомневается в навыках своего мужа.

Елизавета Судакова, жена полузащитника Шахтера Георгия Судакова, рассказала, как футболист отреагировал на то, что не попал на Олимпийские игры-2024.

По словам возлюбленной игрока, с Судаковым команда Руслана Ротаня завоевала бы титул.

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"Он очень хотел поехать. Он прямо говорил: "Я думаю, что меня отпустят". Когда не отпустили, он очень расстроился.

Что случилось, почему не отпустили? Я не знаю. Наверное, нужен команде, чтобы он готовился уже к чемпионату.

Я думаю, победили бы 100 процентов, если бы он поехал", - сказала Судакова в интервью YouTube-каналу Анне Ребровой.

Ранее жена Судакова рассказала, куда хочет перейти игрок сборной Украины.

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