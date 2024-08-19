Жена Судакова: Если бы Георгий поехал на Олимпиаду - победили бы, 100%
Елизавета Судакова, жена полузащитника Шахтера Георгия Судакова, рассказала, как футболист отреагировал на то, что не попал на Олимпийские игры-2024.
По словам возлюбленной игрока, с Судаковым команда Руслана Ротаня завоевала бы титул.
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"Он очень хотел поехать. Он прямо говорил: "Я думаю, что меня отпустят". Когда не отпустили, он очень расстроился.
Что случилось, почему не отпустили? Я не знаю. Наверное, нужен команде, чтобы он готовился уже к чемпионату.
Я думаю, победили бы 100 процентов, если бы он поехал", - сказала Судакова в интервью YouTube-каналу Анне Ребровой.
Ранее жена Судакова рассказала, куда хочет перейти игрок сборной Украины.
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