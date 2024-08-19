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"Был фанатом Гарри Невилла": Усик назвал свою любимую футбольную команду

Украинский боксер рассказал, кого он поддерживал в детстве.
Сегодня, 18:38
Александр Усик / instagram.com/usykaa/
Александр Усик / instagram.com/usykaa/

Чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе и футболист Полесья Александр Усик рассказал о своем любимом футбольном клубе.

По словам украинского боксера, он поддерживал Манчестер Юнайтед, будучи ребенком.

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"Когда я был младше, я всегда болел за Манчестер Юнайтед. Я был фанатом Гарри Невилла и других, в частности Дэвида Бекхэма. Тогда это была команда, с которой было тяжело играть.

Если говорить о моих любимых футболистах, то это были, пожалуй, Андрей Шевченко, Златан Ибрагимович и Роналдо – тот, что старый зубастик. Очевидно, Месси и другой Роналду тоже были большими игроками для меня", - сказал Усик в интервью Daily Mail.

Ранее сообщалось, что футболист справил нужду прямо во время матча – арбитр удалил за выходку.

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