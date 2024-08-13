Тренер Полесья откровенно оценил футбольные способности Усика

Главный тренер житомирского Полесья Имад Ашур поделился впечатлениями от футбольных способностей украинского боксера Александра Усика, который есть в заявке житомирян на УПЛ:

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"Предварительно мы не были знакомы. Я думаю, что впечатление как от спортсмена есть не только у меня, но и у всего мира сейчас. А как от человека… Энергия, которую он предоставил, произвел это искренне, команде, всем окружающим, это что-то , что делает его сильной личностью, позволяющей ему приобретать титулы на протяжении спортивной карьеры.

Он дал нам очень хороший импульс и я могу поблагодарить Александра за это. Хотя и за короткий срок, он повлиял на вторую игру против «Олимпии». Не говорю о результате, а именно на игру. А еще, его участие в тренировочном процессе показало, что не только единственным боксом этот спортсмен является сильным. У Усика в футбольном плане все очень неплохо", - цитирует тренера Украинский футбол.

Напомним, в третьем туре украинской Премьер-лиги Полесье сыграет против Ингульца.

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