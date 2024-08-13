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Тренер Полесья рассказал о сенсационной победе над Шахтером в УПЛ: Было тяжело спать

Имад Ашур похвалил своих подопечных за игру против действующего чемпиона УПЛ.
Сегодня, 09:55
Имад Ашур / ФК Шахтер Донецк
Имад Ашур / ФК Шахтер Донецк

Житомирское Полесье создало главную сенсацию второго тура украинской Премьер-лиги, минимально обыграв донецкий "Шахтер" (0:1) в выездном поединке.

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Тренер житомирского клуба Имад Ашур подвел итоги поединка УПЛ, рассказав, в результате чего его команде удалось победить действующего чемпиона Украины:

"Я не могу сказать, что на утро 12 августа мы успели что-то проанализировать. Процесс анализа продолжается. Это если мы говорим о профессиональном анализе нашим штабом. После игры вчера было ментальное истощение. Было тяжело спать, я недавно проснулся и на анализ еще не было времени.

Но мы не сможем всю игру пытаться навязывать то, что мы хотим. Это нормально, потому что этому будут мешать действия соперника. Также немаловажную роль играет и наше физическое состояние. Вчера он дал о себе знать, но в первом тайме было много эпизодов, где ребята делали то, о чем мы говорили. Мы понимали, что сопернику это очень не нравится. Во втором тайме контекст немного изменился, нам пришлось пытаться доминировать, но уже при другой игре, поближе к нашим воротам. Когда я пришел в клуб, я говорил, что нам нужно научиться доминировать, когда мы страдаем. Это возможно.

И вчера эти два фактора сказались. Первый: это когда мы навязали то, что хотели сопернику. Второй: когда соперник начал навязывать свою игру из-за того, что мы в поиске своих оптимальных кондиций, мы с честью отстрадали и победили", - цитирует Ашура Украинский футбол.

Напомним, в третьем туре УПЛ Полесье сыграет против Ингульца, а Шахтер встретится с дебютантом Премьер-лиги – Левым Берегом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ ФК Шахтер ФК Полесье Имад Ашур

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