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Полесье сенсационно обыграло Шахтер в напряженном матче

Житомирский клуб исправил ошибки первого тура.
Сегодня, 20:39
Шахтер - Полесье / polissyafc.com
Шахтер - Полесье / polissyafc.com

В воскресенье, 11 августа, Шахтер принимал Полесье в рамках второго тура УПЛ.

Гости начали неожиданно уверенно, и Кушниренко получил неплохой шанс уже на 4-й минуте матча. Затем Шахтер ответил двумя не очень опасными выпадами, и в целом немного не успевал за соперником.

На 32-й минуте Гуцуляк мог открыть счет, если бы не Ризнык, но спустя пару минут житомирский клуб  все же открыл счет стараниями Чоботенко.

На второй тайм команды вышли с несколько обновленными составами, И шахтер наконец смог поджать соперника, Волынцу пришлось спасать ворота после удара Сикана. Матч на вде минуты прервался воздушной тревогой, а после паузы "горняки" надавили еще сильнее, создав множество работы для кипера Полесья.

По итогам 90 минут житомирскому клубу удалось удержать победу против Шахтера и догнать "горняков" в турнирной таблице. А после финального свистка все еще чуть не закончилось массовой дракой после стычки Волынца и Бондаря.

Статистика матча Шахтер - Полесье второго тура УПЛ

Шахтер - Полесье 0:1
Гол: Чоботенко, 35

Владение мячом: 55% - 45 %
Удары: 12 - 6
Удары в створ: 4 - 3
Фолы: 9 - 15
Атаки: 102 - 75

Шахтер: Ризнык - Педриньо Азеведо (Эгиналду, 62), Матвиенко, Бондарь, Конопля - Бондаренко, Марлон (Степаненко, 23) - Кевин (Невертон, 81), Судаков, Педриньо да Силва (Швед, 46) - Траоре (Сикан, 46).

Полесье: Волынец - Смоляков, Чоботенко, Виалле, Михайличенко - Бабенко, Таллес Коста (Шастал, 65), Кушниренко (Крушинский, 18) - Назаренко (Леднев, 66), Пайшао (Бристрич, 46), Гуцуляк (Макуана, 73).

Предупреждения: Гуцуляк, Михайличенко

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Полесье

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