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Футболист справил нужду прямо во время матча – арбитр удалил за выходку

В Перу произошел курьезный эпизод.
Сегодня, 15:54
Copa Perú - Resumen
Copa Perú - Resumen

В рамках Кубка Перу встречались футбольные команды Канторсильо и Аваджун.

Футболист гостей Себастьян Муньйос решил воспользоваться паузой в поединке и справил нужду возле углового флажка, воспользовавшись вынужденной паузой в матче.

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Соперник заметил действие игрока и пожаловался арбитру. Рефери удалил Себастьяна за неспортивное поведение.

Матч завершился безголевой ничьей.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм отстранил игрока из-за видео, где он вдыхает веселящий газ.

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