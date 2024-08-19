Футболист справил нужду прямо во время матча – арбитр удалил за выходку
В Перу произошел курьезный эпизод.
В рамках Кубка Перу встречались футбольные команды Канторсильо и Аваджун.
Футболист гостей Себастьян Муньйос решил воспользоваться паузой в поединке и справил нужду возле углового флажка, воспользовавшись вынужденной паузой в матче.
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Соперник заметил действие игрока и пожаловался арбитру. Рефери удалил Себастьяна за неспортивное поведение.
Матч завершился безголевой ничьей.
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм отстранил игрока из-за видео, где он вдыхает веселящий газ.
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