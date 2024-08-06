Открытый бюст: жена игрока сборной Украины опубликовала пикантные фото в черном платье

Супруга футболист Шахтера Александра Зубкова Анна опубликовала новый пост в социальной сети.

Девушка добавила фотографии со своего похода в ресторан. Она была одета в черное платье с глубоким вырезом.

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"Просто атмосфера вечера".

Анна также сделала селфи на парковке.

Отметим, что Анна обвинила Александра в измене, однако потом пара была замечена вместе.

Ранее возлюбленная Лунина показала сексуальные фотографии в купальнике.

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