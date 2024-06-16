Жена игрока сборной Украины опубликовала с ним первые совместные фото после обвинений в измене

История супружеской измены Александра Зубкова приобрела новый поворот.

Жена футболиста сборной Украины и Шахтера Анна, похоже, простила игрока и опубликовала серию совместных фото и видео с Александром впервые с момента скандала.

"Все что между взрослыми, мы с тем справимся, главное, что папа у Софии самый лучший", - написала девушка, поздравив также Зубкова с Днем отца.

Напомним, ранее возлюбленная Зубкова опубликовала доказательства того, что он пользовался услугами сексуального характера. После того Анна рассказала, что сделала это, чтобы у нее "не было пути назад" .

Александр отреагировал на публикации жены в переписке с товарищем, назвав ее "пи***нутой

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