Жена игрока сборной Украины опубликовала с ним первые совместные фото после обвинений в измене
История супружеской измены Александра Зубкова приобрела новый поворот.
Жена футболиста сборной Украины и Шахтера Анна, похоже, простила игрока и опубликовала серию совместных фото и видео с Александром впервые с момента скандала.
"Все что между взрослыми, мы с тем справимся, главное, что папа у Софии самый лучший", - написала девушка, поздравив также Зубкова с Днем отца.
Напомним, ранее возлюбленная Зубкова опубликовала доказательства того, что он пользовался услугами сексуального характера. После того Анна рассказала, что сделала это, чтобы у нее "не было пути назад" .
Александр отреагировал на публикации жены в переписке с товарищем, назвав ее "пи***нутой
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