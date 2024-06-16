iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Жена игрока сборной Украины опубликовала с ним первые совместные фото после обвинений в измене

Похоже, возлюбленная Александра Зубкова простила его.
Сегодня, 15:07
Анна Зубкова / Instagram
Анна Зубкова / Instagram

История супружеской измены Александра Зубкова приобрела новый поворот.

Жена футболиста сборной Украины и Шахтера Анна, похоже, простила игрока и опубликовала серию совместных фото и видео с Александром впервые с момента скандала.

"Все что между взрослыми, мы с тем справимся, главное, что папа у Софии самый лучший", - написала девушка, поздравив также Зубкова с Днем отца.

Напомним, ранее возлюбленная Зубкова опубликовала доказательства того, что он пользовался услугами сексуального характера. После того Анна рассказала, что сделала это, чтобы у нее "не было пути назад" .

Александр отреагировал на публикации жены в переписке с товарищем, назвав ее "пи***нутой

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зубков Анна Зубкова

Статьи по теме

Зубкову стоит переживать? Обиженная жена футболиста посетила тир Зубкову стоит переживать? Обиженная жена футболиста посетила тир
"Пи**анутая": Игрок сборной Украины отреагировал на посты супруги о своей измене "Пи**анутая": Игрок сборной Украины отреагировал на посты супруги о своей измене
Моуринью признался, что был близок к тому, чтобы возглавить немецкий топ-клуб Моуринью признался, что был близок к тому, чтобы возглавить немецкий топ-клуб
"Понимаем, где находимся и что должны делать": Забарный - о выступлении на Евро-2024 "Понимаем, где находимся и что должны делать": Забарный - о выступлении на Евро-2024
Помочь журналистам

Видео

Нидерланды одержали волевую победу над Польшей: обзор матча Евро-2024
Нидерланды одержали волевую победу над Польшей: обзор матча Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой Украины, Свитолина потеряла две позиции
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" стартуют на Евро-2024 поединком с Румынией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер - первая ракетка мира, Алькарас обошел Джоковича, Сачко выбыл из топ-200
просмотров

Последние новости

Европа22:45
Моуринью признался, что был близок к тому, чтобы возглавить немецкий топ-клуб
Евро-202422:24
"Понимаем, где находимся и что должны делать": Забарный - о выступлении на Евро-2024
Евро-202422:19
Защитник Барселоны установил рекорд на Евро-2024 по точным передачам
Евро-202421:55
Сербия - Англия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Евро-202421:53
Мерзкий поступок: Фанаты сборной Шотландии ударили в спину ногой женщину
Европа21:33
Олимпийская сборная Украины стала триумфатором международного турнира
Киберспорт21:21
NaVi заняли второе место на Blast Premier: Spring
Киберспорт21:14
NaVi уступили Team Spirit в финале Blast Premier: Spring
Евро-202420:56
Евро-2024: Нидерланды победили Польшу, Словения сыграла вничью с Данией, а Сербия - с Англией
Евро-202420:51
Словения и Дания в зрелищном матче не выявили победителя
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK