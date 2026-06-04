"Всегда будет занимать особое место": Зубков попрощался с Трабзонспором

Украинец обратился к турецкому клубу после перехода в греческий АЕК.

Украинский вингер Александр Зубков попрощался с Трабзонспором после своего трансфера в греческий АЕК.

У себя в Instagram 29-летний футболист оставил послание турецкому клубу.

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"Дорогая семья Трабзонспора! Пришло время попрощаться с этим невероятным клубом, но я ухожу с сердцем, полным благодарности.

С самого первого дня, когда я прибыл в Трабзон, вы заставили меня почувствовать себя как дома. Незабываемым фанатам на Папара Парк - ваша страсть, энергия и безусловная поддержка навсегда останутся со мной.

Хочу выразить огромную благодарность своим партнерам по команде, тренерскому штабу, руководству клуба и всем, кто неустанно трудится за кулисами. Мы вместе боролись, пережили невероятные моменты и прогрессировали от матча к матчу. Я всегда буду помнить каждый гол, каждую победу и каждый матч, в котором мы отдавали все силы на поле.

Трабзонспор всегда будет занимать особое место в моем сердце. Желаю клубу только успехов, трофеев и славных побед в будущем. Спасибо за все, Трабзон", - написал Зубков.

Напомним, что Зубков выступал за Трабзонспор с февраля 2025 года. Всего в составе турецкой команды украинец провел 57 матчей, отличившись 12 голами и 16 результативными передачами, и стал обладателем Кубка Турции в этом сезоне.

Накануне Зубков перешел в АЕК, подписав с греческим клубом контракт до лета 2030 года.

Ранее сообщалось, что Трабзонспор договорился о подписании контракта с украинским полузащитником Русланом Малиновским.

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