Малиновский уже договорился о контракте с турецким клубом

Воссоединится с партнерами по сборной Украины.

Руслан Малиновский завершает свой этап карьеры в Серии А.

Напомним, что в Дженоа Малиновский начал выступать с августа 2023 года, перейдя из Марселя на условиях аренды с опцией выкупа, и в конце января 2024 года генуэзский клуб активировал опцию выкупа контракта.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, украинский полузащитник перейдёт в Трабзонспор на правах свободного агента.

🚨🩵🤎 Ruslan Malinovskyi to Trabzonspor, here we go! Exclusive news revealed here on April, set to be confirmed.



Malinovskyi leaves Genoa as free agent and will sign a three year deal in Turkey. 🇺🇦🇹🇷 pic.twitter.com/tiIJbbO4SP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 15, 2026

По имеющейся информации, Руслан подпишет трёхлетний контракт с турецким клубом. Добавим, что в Трабзонспоре играют Арсений Батагов и Александр Зубков.

Тем временем ключевой игрок сборной Нидерландов может не принять участия в мундиале.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!