iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Плей-офф НХЛ: Монреаль проиграл Баффало

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:43       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь на восресенья, 17 мая, прошел очередной игровой день в НХЛ, в рамках которого состоялся один матч второго раунда Кубка Стэнли.

Результаты матчей плей-офф НХЛ за 16 мая

Монреаль – Баффало – 3:8 (3:2, 0:3, 0:3)

Счет в серии: 3-3

Шайбы:
0:1 – 1 Далин (Бенсон, Самуэльссон)
1:1 – 1 Зекай (Эванс)
2:1 – 8 Демидов (Кофилд, Хатсон)
3:1 – 10 Эванс (Мэтисон)
3:2 – 14 Цукер (Куинн, Норрис)
3:3 – 21 Бенсон (Байрэм, Томпсон)
3:4 – 30 Куинн (Томпсон, Далин)
3:5 – 33 Хелениус (Далин, Цукер)
3:6 – 49 Куинн (Далин, Томпсон)
3:7 – 54 Томпсон 
3:8 – 57 Метса (Далин, Маклауд)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Ральф Шумахер: "Формуле-1 не нужно быть движущей силой гибридов" Ральф Шумахер: "Формуле-1 не нужно быть движущей силой гибридов"
Хаби Алонсо главный тренер Челси Хаби Алонсо главный тренер Челси
Макгрегор вернулся. Уже и выбран его оппонент в карде Макгрегор вернулся. Уже и выбран его оппонент в карде
Аутсайдер АПЛ хочет приобрести Камавингу Аутсайдер АПЛ хочет приобрести Камавингу

Видео

Ярмоленко сравнялся с Ребровым в списке лучших бомбардиров чемпионата Украины
Ярмоленко сравнялся с Ребровым в списке лучших бомбардиров чемпионата Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Ла Лиги, Серии А и Миколенко с Эвертоном против Сандерленда
просмотров
Свитолина стала трехкратной чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко догнал Реброва и вплотную приблизился к лидеру
просмотров
УПЛ: Динамо победило Полтаву, Металлист 1925 и Эпицентр сыграли вничью
просмотров

Последние новости

Формула 112:38
Ральф Шумахер: "Формуле-1 не нужно быть движущей силой гибридов"
Европа12:13
Хаби Алонсо главный тренер Челси
ММА11:53
Макгрегор вернулся. Уже и выбран его оппонент в карде
Европа11:25
Аутсайдер АПЛ хочет приобрести Камавингу
Европа10:50
Малиновский уже договорился о контракте с турецким клубом
Европа10:19
Ключевой игрок сборной Нидерландов может не принять участие в Мундиале
НХЛ10:00
Кубок Стэнли: Монреаль проиграл Баффало в 6-м матче серии
НХЛ09:43
Плей-офф НХЛ: Монреаль проиграл Баффало
Бокс09:35
Возможный будущий соперник Итаумы высказался о бое с Мозесом
Европа09:17
Подопечные Компани обновила бомбардирский рекорд чемпионата Германии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK