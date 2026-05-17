Подопечные Компани обновила бомбардирский рекорд чемпионата Германии

Теперь 122 гола за сезон – это новое достижения чемпионата.

Игроки Венсана Компани обновили рекорд по числу забитых голов за один сезон Бундеслиги.

Накануне в матче Баварии против Кёльна мюнхенская команда разгромила соперника со счётом 5:1, тем самым увеличив количество голов в своём активе в этом сезоне.

Ранее лучшей командой по показателю голов из топ-5 европейских лиг являлся итальянский Торино, тогда, в сезоне-1947/48, они забили 125 мячей в 40 играх.

Теперь же Бавария улучшила этот показатель, забив 122 мяча в 34 матчах этого сезона чемпионата Германии.

Также звёздный англичанин побил рекорд Левандовски по голам за сезон.

