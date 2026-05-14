Бавария и Гордон близки к соглашению

Однако камнем преткновения остаётся цена.
Сегодня, 12:59       Автор: Валентина Чорноштан
Энтони Гордон / Getty Images
Журналист Бен Джейкобс сообщает, что Бавария почти достигла договорённости с Энтони Гордоном.

Отмечается, что будущий контракт английского вингера с немецкой командой будет рассчитан до пяти лет.

Единственный аспект, по которому команды не могут сойтись это разрыв в оценке стоимости Гордона. Бавария хочет договориться на сумму 75 млн фунтов за англичанина и не больше.

Тем временем Ньюкасл запрашивает за Энтони более 75 млн фунтов, однако из-за высокой заинтересованности со стороны Баварии "сороки" могут согласиться и на ранее предложенную сумму мюнхенцев.

