Бавария и Гордон близки к соглашению
Журналист Бен Джейкобс сообщает, что Бавария почти достигла договорённости с Энтони Гордоном.
Отмечается, что будущий контракт английского вингера с немецкой командой будет рассчитан до пяти лет.
Единственный аспект, по которому команды не могут сойтись это разрыв в оценке стоимости Гордона. Бавария хочет договориться на сумму 75 млн фунтов за англичанина и не больше.
Тем временем Ньюкасл запрашивает за Энтони более 75 млн фунтов, однако из-за высокой заинтересованности со стороны Баварии "сороки" могут согласиться и на ранее предложенную сумму мюнхенцев.
Broad terms now in place between Anthony Gordon and Bayern Munich.— Ben Jacobs (@JacobsBen) May 13, 2026
However, there remains a gulf in valuation between Bayern and Newcastle with club-to-club talks ongoing.#NUFC seeking £75m+. There is optimism the club's valuation will be met given the volume of initial…
