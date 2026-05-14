Еще один лидер Ливерпуля может покинуть команда

Следом за Салахом, уходит и капитан.

Агент защитника Ливерпуля Ван Дейка начинает вести трансферные переговоры.

Как передает TEAMtalk, капитан мерсисайдцев дал добро своему агенту, чтобы тот искал новую команду для нидерландца.

Напомним, что договор Вирджила Ван Дейка с Ливерпулем рассчитан до лета 2027 года, однако игрок может покинуть команду уже этим летом, если найдет подходящую команду для продолжения карьеры.

Источник добавляет, что ранее Галатасарай рассматривал подписание 34-летнего защитника как свободного агента.

Ранее сообщалось, что Атлетико и Барселона нацелились на нападающего Манчестер Сити.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!