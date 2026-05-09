Слот рассказал о состоянии ключевых игроков Ливерпуля

Известно, кто из игроков может вернуться к матчу с Челси.
Сегодня, 11:52       Автор: Валентина Чорноштан
В субботу, 9 мая, пройдет матч 36-го тура АПЛ, в котором сойдутся Ливерпуль и Челси.

Перед матчем главный тренер мерсисайдцев Арне Слот поделился информацией о состоянии здоровья игроков перед предстоящей игрой.

Алиссон и Салах пока не тренируются с нами, но уже очень близки к этому. У Конате были личные причины для отсутствия, но вчера он уже был на занятии, и сегодня снова с командой. А Флориан немного плохо себя чувствовал, но тоже тренировался с нами вчера.

Исак снова тренируется с нами. Он начал только вчера, так что это позитивный момент - посмотрим, насколько сможем использовать его завтра. А Мамардашвили сегодня впервые будет тренироваться с нами, так что посмотрим, как он отреагирует.

