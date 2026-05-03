Ливерпуль готовит 45 млн евро за 20-летнего вингера Барселоны

Рассматривается "красними" как ключевое усиление атаки.
Сегодня, 14:50       Автор: Валентина Чорноштан
Руни Бардагжи / Getty Images

Ливерпуль направил запрос Барселоне по поводу Руни Бардагжи. Об  этом сообщает Fichajes.

Внутри английской команды считают, что это идеальный кандидат на замену Мохамеда Салаха, ведь он молодой вингер, ему всего 20 лет, он талантливый и очень перспективный.

Мерсисайдцы считают, что представители шведского игрока смогут переубедить Руни перейти в клуб АПЛ, ведь из-за Ламина Ямала, который играет на его позиции, у Бардагжи мало игровой практики.

Ливерпуль предлагает за игрока 45 миллионов евро, так как считает, что это сумма, над которой каталонцы могут задуматься о продаже. Сейчас у клуба проблемы с финансами, а покупка новых игроков в защиту и полузащиту необходима для усиления состава на следующий сезон.

К слову, Барселона повторила рекорд Ла Лиги по очкам.

