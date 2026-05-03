Костюк выиграла "тысячник" в Мадриде и установила возрастной рекорд

Украинка - первая чемпионка этой категории, рождённая в 2002-м.

Накануне Марта Костюк сумела переиграть Мирру Андрееву в финале в Мадриде со счётом 6:3, 7:5.

Тем самым 23-летняя украинка стала первой теннисисткой, рождённой в 2002 году, которая выиграла "тысячник".

Также с момента создания турнира в 2009 году только Араван Резаи в 2010 году брала титул, находясь в рейтинге ниже Костюк. Тогда Резаи была 24-й ракеткой мира, тогда как по обновлённой статистике теперь Костюк занимает первую строчку.

23 - Marta Kostyuk (World No. 23) has become the second-lowest ranked Madrid Open’s champion since the tournament’s inception in 2009 - ranked higher only than Aravane Rezai in 2010 (#24) ¡Mágica!#MMOPEN | @MutuaMadridOpen @WTA pic.twitter.com/lG3WyzS3r5 — OptaAce (@OptaAce) May 2, 2026

Добавим, что чемпионок, рождённых в 2003 и 2005 годах, ещё не было.

