Костюк выиграла "тысячник" в Мадриде и установила возрастной рекорд

Украинка - первая чемпионка этой категории, рождённая в 2002-м.
Сегодня, 11:32       Автор: Валентина Чорноштан
Марта Костюк / Getty Images

Накануне Марта Костюк сумела переиграть Мирру Андрееву в финале в Мадриде со счётом 6:3, 7:5.

Тем самым 23-летняя украинка стала первой теннисисткой, рождённой в 2002 году, которая выиграла "тысячник".

Также с момента создания турнира в 2009 году только Араван Резаи в 2010 году брала титул, находясь в рейтинге ниже Костюк. Тогда Резаи была 24-й ракеткой мира, тогда как по обновлённой статистике теперь Костюк занимает первую строчку.

Добавим, что чемпионок, рождённых в 2003 и 2005 годах, ещё не было.

